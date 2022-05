Se aceleran los contagios por Covid, que crecieron 92% en una semana

El Ministerio de Salud de la Nación reportó ayer 33.989 nuevos casos positivos de coronavirus en los últimos siete días en el país, con un crecimiento del 92 por ciento frente al anterior informe, además de 47 muertes por la pandemia en el mismo período.

En el reporte del domingo 8 de mayo la cartera sanitaria había informado que en la semana precedente se habían informado 17.646 nuevos casos de coronavirus y 76 decesos. La curva ascendente es de un crecimiento de cerca del 200 por ciento respecto al primero de mayo cuando se notificaron 11.433 contagios y 111 fallecidos semanales por la pandemia.

Con los últimos números consignados, ascendía a 9.135.308 la totalidad de casos positivos de coronavirus y a 128.776 los fallecidos por la pandemia, desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020.

Por otro lado, eran 300 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, mientras que la ocupación de camas de ese servicio para adultos y para toda patología en establecimientos de todo el país era del 41 por ciento.

Las jurisdicciones que reportaron fallecidos en los últimos siete días son la provincia de Buenos Aires (33 y 60.103 acumulados), CABA (6 y 12.604), Santa Fe (3 y 9.393), Neuquén (2 y 2.570), Mendoza (1 y 4.964), Río Negro (1 y 2.618) y Salta (1 y 3.434).

No informaron muertes por Covid-19 esta semana Catamarca (770 acumulados), Chaco (2.650), Chubut (1.662), Corrientes (1.733), Córdoba (7.852), Entre Ríos (2.810), Formosa (1.302), Jujuy (1.691), La Pampa (1.158), La Rioja (1.042), Misiones (932), San Juan (1.236), San Luis (1.603), Santa (1.093), Santiago del Estero (1.347), Tierra del Fuego (565) y Tucumán (3.644).

Días atrás, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló que "la pandemia aún no terminó", por lo que pidió a la población que se aplique la tercer vacuna de refuerzo como medida de cuidado. En declaraciones radiales, la ministra sostuvo que la vacuna es la herramienta "más importante" con la que se cuenta para luchar contra el coronavirus.

"En Argentina hay 3 millones de personas mayores a 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis. Van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes", explicó en el mismo sentido.

Ante un nuevo salto en los contagios de Covid-19 en la Argentina el gobierno nacional declaró que "no busca sembrar alarma" ni vaticinar escenarios de confinamiento. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, declaró la ministra Vizzotti, para descartar que el país se vayan a aplicar nuevas restricciones como una cuarentena.

“Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”, recordó la titular de la cartera sanitaria y enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”, en referencia a la variante Omicron y sus subvariantes.