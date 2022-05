Son frecuentes los pagos del Municipio por daños en bienes de terceros

Un repaso de los casos publicados en el Boletín Oficial, durante abril y mayo, en los que el Gobierno local autorizó pagos a ciudadanos que presentaron recursos administrativos por resultar afectados en distintas situaciones en las que el Estado o sus agentes no actuaron adoptando medidas prevención permite verificar que más allá de la poca cuantía de las indemnizaciones, lo que preocupa es que, ante la permanente sucesión de elementos que golpean contra rodados cuando se corta el césped en los espacios públicos, no se arbitren los medios necesarios para evitar una desgracia como consecuencia del impacto de un piedrazo en la humanidad de algún conductor u ocasional transeúnte.



Lo que sigue es el detalle ordenado por característica de los siniestros, fecha y montos resarcitorios, elaborado a partir de lo asentado en el Boletín Oficial.



En todos los casos, se constató “la responsabilidad del Municipio debido a que el siniestro fue causado por la acción de un agente municipal en cumplimiento de sus funciones”.





1- Con fecha 1° de abril, el Ejecutivo aprobó el reclamo del Señor CJL y habilitó el pago al mismo de $ 103.700, en concepto de indemnización por los daños sufridos en el automotor de su propiedad, marca Chrysler, modelo PT Cruiser Classic, en fecha 13 de setiembre de 2021, por el impacto de una piedra sobre la luneta trasera, en ocasión de encontrarse operarios de la Municipalidad realizando tareas de desmalezamiento en el lugar.



Según su versión de los hechos, siendo las 9.30, estando estacionado su vehículo sobre Ruta Nacional N° 34 Km 223, y encontrándose operarios de la Municipalidad realizando trabajos de desmalezado en el lugar, una piedra impactó sobre la luneta trasera de éste y la destrozó.





2- Con fecha 5 de mayo se hizo lugar al reclamo administrativo interpuesto por la Señora LMO y dispónese el pago a la Compañía Aseguradora de $ 28.400, en concepto de franquicia a cargo de la Municipalidad de Rafaela por los daños ocasionados al automotor marca Fiat, modelo Palio, en fecha 28 de diciembre de 2021.



De acuerdo a la versión de la damnificada, un día antes, “siendo las 7 aproximadamente, mientras circulaba por Paseo del Este sobre Ruta 70 y calle V. Cordero, una piedra impactó sobre el parabrisas de su automotor y otra sobre el vidrio lateral derecho; en ocasión de encontrarse operarios de la Municipalidad de Rafaela realizando trabajos de desmalezado en el sector.





3- También se dispuso (el 05/05) el pago al Señor HM por $ 7.100 en un único desembolso, en concepto de indemnización (monto que no reconoció el Seguro) por los daños sufridos en fecha 13 de septiembre de 2021, ocasionados por el accionar de agentes de la Municipalidad”.



“Según refiere el reclamante, siendo aproximadamente las 11.50, circulaba por Avda. Zóbboli cuando su vehículo es impactado por una piedra despedida por los trabajos que estaban realizando los empleados de Espacios Verdes del Municipio, rompiendo el vidrio del parabrisas de su camioneta”.





4- Igualmente, se dio curso (05/05) al reclamo de Señora MBL y el Municipio se hizo cargo del pago de la franquicia de $ 1.050 mediante transferencia bancaria a la cuenta de su aseguradora., en concepto de indemnización por los daños sufridos como consecuencia del siniestro de fecha 25 de octubre de 2021, producidos por el accionar de agentes de la Municipalidad de Rafaela que se encontraban realizando tareas de desmalezado.



En la demanda, la de denunciante expuso que siendo aproximadamente las 11, tenía su vehículo estacionado en calle Brasil, entre Lugones y Guadalupe, y cuando su esposo Pablo Daniel López quiere emprender la marcha siente un golpe en el vidrio de la puerta del lado del conductor, que se rompe por el impacto de una piedra que salió despedida por los trabajos que estaban realizando los empleados de Espacios Verdes del municipio.







CANASTO DE RESIDUOS

SOBRE EL AUTO

5- Asimismo, se aceptó (01/04) que se abonen $ 36.000 al Señor NNB en concepto de indemnización por los daños sufridos en el automotor de su propiedad, marca Peugeot, modelo 206, el día 29 de setiembre de 2021.



Según el relato del perjudicado, “siendo alrededor de las 22, estando su vehículo estacionado sobre Bv. Roca a la altura del 1000 sentido oeste/este, personal de la municipalidad que se encontraba realizando tareas de recolección domiciliaria en el sector provocan la caída de un canasto de residuos sobre el rodado, causando daños”







CAÍDAS COLUMNA DE

ALUMBRADO Y RAMA

6- En otro orden, se hizo lugar al pago para la reparación de los daños que tuvo el automotor marca Ford, modelo Focus, propiedad del Señor GZ, a raíz de los daños que produjo sobre el rodado la caída de una columna de alumbrado público, a causa del temporal el 23 de febrero de 2021.



El desprendimiento se produjo en momentos que el auto estaba estacionado frente a su domicilio de calle Las Colonias al 600



El reclamo otorgado fue por la suma de $ 10.000 en concepto de pago de la franquicia que le corresponde ante la compañía de Seguros





7- Con fecha 5 de mayo, se concedió el pago al pedido interpuesto por el Señor HDB tendiente a la reparación de los daños que sufriera el automóvil de su propiedad, marca Toyota, modelo Corolla, ocasionados por la caída de una rama de un árbol de la vía pública, que impactó sobre el vehículo, producto del temporal que se desató en la ciudad el día 09 de noviembre de 2021.



El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando el rodado estaba estacionado frente a su domicilio en la primera cuadra de la calle F. Sánchez.



El monto solicitado, y otorgado, fue de $ 8.210 en concepto de repuestos y mano de obra.





EN UN MINIBUS

8- Finalmente, se concedió (05/05) el reclamo a la Señora JGT para que el Ejecutivo le restituya los gastos a los que tuvo que hacer frente por el accidente que sufrió al ascender a un minibús del transporte público de pasajeros municipal.



El hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2021, a las 11, cuando una vez arriba de la unidad, no alcanzó a tomar asiento y el chofer inició la marcha del vehículo, provocando la caída su caída, golpeando fuertemente su cadera



Se le abonaron $ 4.876,50 en concepto de gastos médicos y de traslado, acompañando las facturas respectivas.



Vale aclarar que todos los pagos fueron derivados a la Secretaría de Ambiente y Movilidad con excepción del mencionado en el punto 7, que corrió por cuenta de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.