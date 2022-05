La Provincia articula acciones para que todas las escuelas cuenten con el servicio de gas

A través del Ministerio de Educación, el Gobierno de la Provincia lleva adelante un ambicioso plan de inversión en infraestructura escolar, para adecuar los establecimientos a los requerimientos actuales, muchos de ellos con falencias en los servicios y en las condiciones edilicias que afectan el normal dictado de clases.

Luego de la pandemia y las restricciones por el Covid-19, se trabajó intensamente para adecuar los edificios escolares a la vuelta a las clases presenciales, de acuerdo a la evolución sanitaria de la población, gracias al amplio porcentaje de vacunación aplicada en toda la provincia. Y uno de los desafíos para este año 2022, ante la llegada de las bajas temperaturas, es proveer de gas natural a todas las escuelas para calefaccionar las aulas, y también para que puedan desarrollarse con normalidad la elaboración de las raciones para los comedores escolares y copas de leche.

Sobre este tema, la ministra de Educación Adriana Cantero sostuvo que “de 429 escuelas de la provincia donde la intervención de la empresa Litoral Gas cortó el servicio, 145 ya están rehabilitadas y 284 están en distintos niveles de avances de obra. Es nuestro compromiso que todas las escuelas santafesinas a la brevedad puedan contar con el servicio seguro. Llevamos destinados a esta tarea de los fondos del FANI (Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas) más de 146.700.000 pesos y 100 millones de pesos más para las obras grandes” (ver cuadro).

Además, Cantero indicó que “se están construyendo 127 aulas, destinando para estas ampliaciones más de 636.000.000 de pesos que acompañan el crecimiento de la matrícula”.



MILLONARIA INVERSIÓN EN

REPARACIONES Y AMPLIACIONES

Sobre la cantidad de obras realizadas, la ministra de Educación resaltó que “desde que se inició la gestión, el gobierno de la provincia lleva invertidos 2.367.000.000 de pesos en reparaciones y ampliaciones menores, se adaptaron los edificios a los protocolos de Covid-19 y se resolvieron problemas de filtraciones, de agua, gas, electricidad, sanitarios y la construcción de aulas para acompañar la expansión de la matrícula”.

También Cantero agregó que “la remodelación de sanitarios y la reparación de filtraciones fueron los mayores requerimientos. Con respecto al gas, en 2019, Enargas modificó los protocolos de seguridad para las instalaciones para brindar el servicio. Pero la empresa Litoral Gas, aceleró las inspecciones recién entre diciembre de 2021 y marzo de 2022”.

Más adelante la titular de la cartera educativa dijo sobre estas demoras, “que se produjeron cortes masivos sin una planificación graduada y coordinada con Educación. Lo ideal hubiese sido hacer estas inspecciones durante el 2020 y 2021, cuando las escuelas estaban abiertas, pero sin los alumnos en las aulas. No obstante, propusimos encuentros y nos abocamos rápidamente a establecer criterios que permitan acelerar intervenciones y mirando las necesidades más urgentes. Inmediatamente nos encargamos de asistir a las escuelas priorizando la atención de los comedores escolares. Otorgamos 390 subsidios para la compra de anafes eléctricos para brindar otra fuente de calor que permita la copa de leche caliente y en varias escuelas, de la misma manera, la ración de comedor. Además, convocamos a Enerfé para colaborar con la enorme tarea de encarar tantas obras en simultáneo con gasistas matriculados”.

Y además destacó que “también el Ministerio de Desarrollo Social aportó equipos para la visita a todas las escuelas ofreciendo las ayudas necesarias para la elaboración de los expedientes que se requieren para activar las obras”.



SERVICIO DE GAS EN TODAS

LAS ESCUELAS ESTE AÑO

Cabe recordar que el pasado martes 10 de mayo, la ministra Adriana Cantero, junto a su gabinete educativo, mantuvo una reunión técnico paritaria con los gremios docentes de AMSAFE, SADOP, UDA y AMET. Es la segunda reunión de características técnico paritario, en el que se abordó una agenda consensuada con los representantes gremiales.

Luego del encuentro, Cantero explicó que “acordamos trabajar en los Comités mixtos de higiene y seguridad. No obstante, con referencia a los temas de Infraestructura y condiciones edilicias el Ministerio informó los avances logrados en la gestión. Claramente podemos mirar dos perspectivas: enumerar lo que falta o considerar también lo que ya llevamos resuelto. Son miles de edificios que recibimos en un estado de multiplicidad de necesidades que evidentemente no fueron atendidas durante años”. Asimismo, se informó acerca del aumento de un 50% en el presupuesto de la ración alimenticia diaria de las y los estudiantes.

Las autoridades provinciales presentaron un informe sobre las obras de reconexión de gas en las escuelas afectadas por los cortes del servicio efectuados por Litoral Gas y en ese sentido la ministra Cantero señaló que “vamos a terminar este año con todas y cada una de las escuelas con el servicio de gas actualizado para evitar que estos cortes masivos vuelvan a suceder".