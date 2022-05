Las fuertes expectativas del libertario Javier Milei

El diputado Javier Milei, de Avanza Libertad, arengó a sus seguidores durante la presentación de su libro "El camino del libertario", junto a la conductora Viviana Canosa, al hablar de la posibilidad de participar en un ballotage en el 2023."Si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir que estuvieron en la conferencia del futuro presidente de Argentina", dijo el economista y destacó el rol de los jóvenes en su espacio.La frase despertó la ovación de los visitantes de la Feria del Libro. También detalló que para las próximas elecciones presidenciales del 2023, Avanza Libertad está "armando una estructura que sea competitiva para que no nos roben los votos".En ese sentido, denunció que sufrió "operaciones" desde distintos sectores políticos."Una de las cosas que me dijeron fue 'te vamos a destrozar mostrando tu historia clínica porque vos tomas psicofármacos'. Tomo Somit y encima con receta que debe ser una vigésima parte de un Rivotril, un inductor del sueño. Casi ni califica. Se metieron hasta con mi historia clínica. Es gravísimo", denunció."La casta tiene miedo", respondió Milei al ser consultado por las "operaciones mediáticas" que sufre, entre ellas, la que sostiene que plagió su libro."No podemos seguir arrodillados, la casta política nos quiere pobres y esclavos", agregó.El referente liberal destacó el rol de los jóvenes en su espacio al asegurar que "ellos lograron esto gracias a un trabajo enorme. ¿Por qué arrancó como un movimiento de jóvenes? En general, los jóvenes son rebeldes contra el statu quo. Y ante las preguntas que se hacían, los jóvenes se encontraban con una muralla socialista. Tienen un activo y están menos expuestos al lavado de cerebro de la educación pública. La educación pública es una lavadora de cerebro gigante, te viven adoctrinando".Además, reiteró que en caso de llegar a la Casa Rosada eliminará el Ministerio de la Mujer y justificó: "La única igualdad que debe regir es la de la ley".Consultado por las razones por las cuales quiere llegar al poder, explicó que "cuando pido el voto de los ciudadanos es para devolvérselos a ustedes"."La batalla cultural es importantísima, pero no hay que descuidar la batalla política. Si no nos hubiéramos metido, estos políticos de porquería, ladrones, jamás hubieran cambiado el discurso. En cada una de nuestras acciones damos testimonios de la defensa de las ideas de la libertad y eso hace que la casta tenga miedo. Viva la libertad", cerró.