"Es importante el gesto de la Corte"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El líder del Peronismo Republicano y flamante precandidato presidencial, Miguel Ángel Pichetto, pidió ayer a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que, así como se mostraron en Rosario días atrás, "hagan un viajecito a La Matanza, porque en muchos lados el Conurbano bonaerense es Sinaloa".

"Me parece muy importante el gesto de la Corte de ir a Rosario, al corazón del problema, aunque debería ir también ir en algún momento al Conurbano, porque en muchos lados es Sinaloa", sostuvo el ex senador nacional.

Al analizar la presencia de los magistrados del máximo tribunal en la reunión de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) en Rosario, una ciudad gravemente afectada por el narcotráfico, el rionegrino afirmó que fue "muy valioso el compromiso de la Corte".

Sin embargo, Pichetto también pidió "analizar la conducta de algunos jueces que están allí cercanos, tomando decisiones arbitrarias, liberando narcos".

Por otra parte, al referirse a la interna de Juntos por el Cambio, el dirigente peronista destacó que apuesta a "ampliar la base" de la alianza opositora , pero remarcó que "lo importante es fortalecer la unidad".

"Es mejor sumar que restar, pero también el valor es la identidad y es coincidir en un programa de gobierno", subrayó.

Al referirse puntualmente al caso del liberal Javier Milei, rechazado tanto por la UCR como por la Coalición Cívica-ARI, el patagónico señaló: "Es un tema que está saldado. No podemos estar reabriéndolo permanentemente. Además, Milei nunca ha expresado su voluntad de sumarse a Juntos por el Cambio. Él tiene un proyecto propio, personal".

Tras haber lanzado su precandidatura presidencial, Pichetto indicó que debe haber "liderazgo, propuesta y contenidos; hay liderazgos que a veces son producto de la voluntad; otros, de las encuestas; hay que trabajar fuerte de cara a 2023", planteó.

"Mi candidatura es una voluntad ya expresada, pero puede estar subordinada en el marco de la unidad. Si hay primarias, el Peronismo Republicano va a competir", manifestó.

Finalmente, el ex senador nacional contó que al ex presidente Mauricio Macri lo ve "muy comprometido con la política, con mucha vocación; va a ser un decisor y un actor importante" en la interna de Juntos por el Cambio, estimó.