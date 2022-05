El Municipio suma herramientas de control sobre la disposición inadecuada de residuos

El Municipio cuenta con un equipo especial de trabajo que se dedica al monitoreo, identificación de infractores en el momento que arrojan residuos en lugares inadecuados, y la búsqueda de evidencia para dar con los autores del ilícito. También, realizando intimaciones a posibles generadores en función de las evidencias detectadas y controlando a transportistas de residuos en el ejido urbano, quienes deben transitar con la correspondiente autorización y hoja de ruta de los residuos.

En el contexto de este trabajo constante, se inició la colocación de cámaras de vigilancia en sectores conflictivos para potenciar la detección de infractores y evitar basurales a cielo abierto. Las mismas son de alta tecnología; una se encuentra en el sector Sur; otra en el Norte.

Las cámaras serán monitoreadas por el Centro de Monitoreo Urbano que dará aviso a los responsables de control pertinentes al momento de verificar un posible infractor en el lugar. Se reunieron integrantes del equipo de trabajo, para verificar el monitoreo de los equipos ya instalados.

En los recorridos de las últimas semanas fueron detectados neumáticos, cajones de frutas y verduras, ropa, residuos recuperables y no recuperables, ramas, entre otros.

En la mayoría de los casos, ante la evidencia encontrada, se puede localizar rápidamente a los posibles generadores y proceder de acuerdo a lo que establecen las normativas que enmarcan estas acciones: (Ordenanzas 4404 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y 4928 de Generadores Especiales).



ACCIONES CONSTANTES

La disposición de residuos en caminos rurales, urbanos y periurbanos es una falta grave. Por eso existe un equipo conformado por un grupo de inspectores municipales, integrantes de la Patrulla Ambiental, Verde Urbano y Guardia Urbana Rafaelina (GUR), que recorren y monitorean, en distintos horarios, zonas donde se identifican faltas graves de higiene.

El personal que se dedica a estas tareas fue capacitado en relación con las normativas vigentes y trabaja constantemente en la temática de los caminos rurales.

Semanalmente se realizan inspecciones en el periurbano de la ciudad para identificar focos de residuos. También, operativos de limpieza correspondiente en los sectores afectados, la identificación de infractores y los apercibimientos necesarios para informar y concientizar sobre la importancia de disponer los residuos correctamente y de conocer el destino de los mismos en caso de contratar servicios a terceros.

Por otro lado, desde hace tiempo, se colocaron carteles en sectores claves para comprometer a la población. Además, se trabajó con los transportistas de residuos sobre la importancia de cubrir los camiones correctamente para evitar las voladuras de residuos y se identificó con carteles informativos el camino al Complejo Ambiental.



ROL CIUDADANO

La Municipalidad de Rafaela recuerda que el único lugar autorizado para recibir residuos y su correcta disposición final es el Complejo Ambiental Rafaela (Camino Público n.° 20). Cuando se llevan en forma particular y responden a un domicilio, por ejemplo, no tiene costo el ingreso. Cuando los residuos son producto de generadores especiales se debe abonar un canon tal cual lo establece la Ordenanza Tributaria 5235.

La identificación de infractores requiere del trabajo conjunto entre diferentes áreas del Municipio, así como del compromiso ciudadano para la correcta disposición de los residuos.

Todas las denuncias relacionadas a este tipo de faltas deben realizarse a la línea 147 Rafaela Responde, todos los días, de 7:00 a 17:00 o al 105 de la GUR.