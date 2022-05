El funcionario recibirá a la Industria Molinera

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El secretario de Comercio, Roberto Feletti, convocó para este lunes al presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, luego de que la entidad anunciara su rechazo al fideicomiso del trigo que trata de poner en marcha el funcionario, con la idea de evitar que la suba internacional del precio del grano se traslade al pan.

"Fuimos bastante claros con el comunicado que sacamos. La gran mayoría de las empresas nucleadas en FAIM no cree que sea la herramienta más adecuada para una situación como ésta", dijo Cifarelli en declaraciones radiales.

El empresario recordó que hace doce años el Gobierno de Cristina Kirchner intentó poner en marcha un esquema similar al que propone ahora Feletti en el que "las empresas nunca cobraron y el precio al consumidor final no bajó".

El fideicomiso del trigo, anunciado hace poco más de un mes en el marco de la "guerra contra la inflación" proclamada por el presidente Alberto Fernández, consiste en un esquema en el que las cerealeras exportadoras hacen un aporte extra para que el Gobierno pueda administrar subsidios a las industrias.

"No podemos estar a favor de una política pública que ha probado ser ineficiente en otro momento, en la cual gran parte de la industria molinera quedó temblando porque no cobró", ratificó Cifarelli.

"Hemos presentado alternativas, pero (Feletti) sigue adelante de manera que la definición queda para cada una de las empresas", señaló el titular de FAIM.

El empresario agregó: "Feletti cree que los alimentos son la causa de la inflación y nosotros decimos que somos la consecuencia".

"La energía eléctrica impactó bastante. Estamos con 65% de incremento, el gasoil, las paritarias, son todas consecuencias. Qué hacemos para soslayar semejantes aumentos. La materia prima subió 80% en cuatro meses", explicó.