Igualdad ante Midland

Por la 6º fecha del campeonato de la Primera C de fútbol femenino de AFA, Atlético de Rafaela recibió ayer a Midland y el encuentro, jugado en el predio Tito Bartomioli, terminó igualado 1 a 1.

El tanto para las chicas ‘Cremosas’ fue anotado por Claribel Medina.

Con este punto, el equipo que conduce Juan Wabeke quedó como único líder de la zona C, al aguardo del encuentro que hoy jugarán Talleres y Tigre. Las cremosas y las cordobesas llegaban a esta fecha con la misma cantidad de puntos en esta zona C. Ambos elencos marchan invictos en la primera etapa del torneo.

Disputadas seis fechas Atlético suma cuatro victorias y dos empates. En la próxima las cremosas tendrán fecha libre y posteriormente, por la fecha 8, visitarán a Arsenal.