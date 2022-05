Repliegue de las tropas rusas en Jarkov

KIEV, Ucrania, 15 (Reuters). - Ucrania aseguró este sábado que las tropas rusas "se están retirando" de Jarkov, la segunda ciudad más importante del país, aunque alertó a los pobladores que habían evacuado la localidad que todavía no es seguro regresar.El alcalde Ihor Terekhov indicó a la cadena de noticias británica BBC que las fuerzas invasoras se fueron del área de la ciudad con dirección a la frontera rusa."Los rusos bombardeaban Jarkov constantemente porque permanecían muy cerca de la ciudad. Y debido a los esfuerzos de la defensa territorial y a las Fuerzas Armadas de Ucrania, se retiraron en dirección a la frontera rusa", aseguró Terekhov.El Kremlin no confirmó este retroceso de sus soldados aunque, por el contrario, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que suministraron unas cincuenta toneladas de ayuda humanitaria a los residentes de la región de Jarkov.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, subrayó por su parte, que más de 1.000 localidades de la región fueron desocupadas.El mandatario agregó que "la liberación progresiva de la región de Jarkov demuestra que no dejaremos a nadie en manos del enemigo".