Inflación desbocada, pero ¿por qué no sube el blue?

Los argentinos sabemos convivir en inflación, y debido a que estamos inmersos en ese proceso inflacionario desde hace muchos años, vuelve este espacio aburrido al hablar siempre de lo mismo, pero extremadamente necesario si pensamos que tenemos que atender con sumo cuidado las cuestiones financieras. Porque ya no alcanza con brindar un buen servicio, entregar un bien con excelentes prestaciones, buena presentación, en tiempo y forma, calcular bien su costo y obtener el mejor precio que el mercado esté dispuesto a pagar. Puedo hacer todo esto a la perfección y aun así no conseguir rentabilidad en mi negocio, por estar perdiéndola en cuestiones financieras, es decir en la logística de los fondos que acompañan cada emprendimiento, comercio, servicio, industria.

Habiéndose publicado el nuevo índice de inflación, observamos como suben alimentos y bebidas un 5.9% en el pasado mes, la ropa y el calzado están entre los rubros más empujaron al alza con un 9.9% llevando el promedio de precios a 6%. El cual, si lo anualizamos, ya estamos alcanzando un valor cercano al 60% anual.

Pasemos a la economía real para visualizarlo correctamente y hablar un lenguaje que podemos entender todos. Lo que expresan los párrafos anteriores es que si en enero podíamos comprar un kilogramo de milanesas a mil pesos, en diciembre pagaré esa misma cantidad a $1.600, solo por la suba de precios, sin que haya cambiado nada en el producto, tenga la misma cantidad de ingredientes, el mismo sabor, la misma atención del comerciante, los mismos horarios de puesta a disposición, etc. Es decir, solo sube el precio del mismo.

La inflación es un término monetario, y se origina en “inflar” artificialmente la cantidad de moneda que circula. Es decir, aumenta porque se emite dinero y desde que se salió del tipo de cambio fijo, el respaldo de esos papeles pintados es la riqueza de un país, la que podemos medirla en la producción de bienes y servicios dicha nación. Luego si el Producto Bruto Argentino no crece desde hace once años y la cantidad de dinero circulando es mayor, tendremos suba de precios. Esa suba de precios, cuando es sostenida y generalizada y se observa en todos los valores de la economía, se denomina inflación.

Además de la suba en los rubros comentados, también vemos aumentos en la tasa de interés, que es el precio del dinero, y por el cual los bancos pagaban hasta el viernes un 46% a plazo fijo y a partir del lunes trepará a 48%. Siendo este parte del costo del dinero como materia prima de los bancos para los créditos, subirá también el valor que se cobra por los préstamos.

Pero si la inflación tiene estos espeluznantes números y el dólar oficial, el cual está fuera de mercado intervenido por el Banco Central, también se aprecia en razón del peso, pasando de $110 a $122 y achica la brecha con los dólares paralelos ¿por qué no sube el blue?

Siendo el dólar paralelo, otro precio de la economía, debería acompañar la inflación exactamente igual que en el ejemplo de las milanesas. ¿Por qué entonces no se comporta igual que los otros precios? Por un lado encontramos explicación en la suba exagerada que había tenido antes del acuerdo con el FMI y que desde este lugar dijimos que era mucho y que si se acordaba debía adecuarse, hoy está descontando parte de ese incremento.

Pero además hay otra explicación, que nos llevará también a predecir su comportamiento para fines de este año, el que también informamos hace un par de columnas atrás, la que titulamos con el número 300.

Actualmente el mercado del dólar blue, se encuentra ofertado. Es decir actores económicos que previo al acuerdo con el FMI, se posicionaron en billete verde por la incertidumbre que les generaba, lo hicieron con fondos que hoy necesitan para su capital de trabajo, por lo que alimentan el mercado del blue, poco a poco para minimizar pérdidas, vendiendo lo que necesitan para operar. Esto sumado también a qué hay que hacer frente a las paritarias que van cerrando los distintos gremios y a los vencimientos impositivos importantes de estos meses, ganancias, anticipos, bienes personales, etc.

El mismo comportamiento puede observarse con las variantes de contado con liquidación y dólar mep. La diferencia que estos son en blanco y el blue es un dólar ilegal, pero ambos se comportan igual en este caso.

Todo esto cambiará pasada la coyuntura explicada en las últimas líneas, cuando iniciemos un segundo semestre y la liquidez vuelva al mercado, seguramente los dólares libres tomarán protagonismo nuevamente y cerraran el año acompañando la inflación.



