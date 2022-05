Estudiantes, imparable

En el certamen de Primera División ayer por la tarde se disputó la novena fecha y Estudiantes de Paraná volvió a ganar y sigue como único y cómodo líder. Fue 25-17 ante Santa Fe Rugby Club, en Sauce Viejo.Los otros resultados: Duendes 36 vs Provincial 14, Old Resian 80 vs Rowing 5, Jockey Club Rosario 34 vs CRAI 18, GER 56 vs UNI Rosario 14.Estudiantes 43, puntos; GER 34; Duendes 32; Santa Fe Rugby 29; Jockey Club Rosario 25; Old Resian 24; CRAI 17; Universitario (R) 14; Paraná Rowing 7; Provincial 2Provincial vs Santa Fe RC, GER vs Estudiantes, Jockey Club Rosario vs UNI Rosario, Old Resian vs CRAI, Duendes vs Rowing.