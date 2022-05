“Unos escardan la lana y otros se llevan la fama”Viejo refrán español, se decía en mi casa, y significa que a veces se llevan los laureles quienes no lo merecen.Los más jóvenes seguramente no saben lo que es escardar la lana.Hasta que irrumpió la era del “poliéster”, los colchones eran de lana y de tanto en tanto era menester hacerles un “service”; para ello estaba la escardadora la que separaba las fibras del algodón, ya que con el uso se apelmazaban.Esta máquina, que consistía en un banco en el cual en uno de sus extremos se sentaba el colchonero, contenía clavos en cada una de dos maderas superpuestas en forma de medialuna; la superior era móvil y pendía de un soporte similar a una “U” invertida. A partir de allí el artesano mediante una manivela y un movimiento de ida y vuelta, pasaba la lana y se desenredaban las fibras por efecto de los clavos.Una vez cumplida con esta tarea se la colocaba en el cotín, tela gruesa de algodón, que servía de forro a la lana. Posteriormente se lo cosía con la famosa “aguja de colchonero” que según el refrán era filosa.El colchonero de Sunchales de apellido Mestriner, vivía en lo que por aquel entonces se conocía como “Barrio Venecia”, denominado de ese modo porque en ese espacio urbano se afincó la colectividad del Véneto (1). Prestaba sus servicios también a domicilio, con volanta y carrito incluidos. Nosotros, niños, contemplábamos absortos la tarea del artesano.Al Atlético de Madrid se lo conoce como el equipo “colchonero”. A principio del siglo pasado se fundó la institución y adoptó el emblema rojo y blanco bastonado (similar a la casaca del 9). Por aquel entonces eran los colores del cotín, de ahí su mote.También Discépolo nombra a este oficio en su afamado Cambalache. “Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón.Igualmente, cuando el poeta se refiere a “rey de basto” no lo hace pensando en el naipe de la baraja española, sino que se inspira en el apodo que la jerga popular, especialmente uruguaya, le asignó al comisario de pueblo.Las provincias que componen la región del Véneto al noreste de la península italiana son 7: Belluna, Padua, Treviso, Venecia, Rovigo, Verona y Vicenza.