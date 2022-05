Goleada y punta para 9 de Julio

9 de Julio goleó 5-0 al Deportivo Ramona y de esta forma alcanzó la línea de Ben Hur en la zona A, con 15 unidades. El León se impuso gracias a una gran noche de Martín Sterren, autor de tres goles (19m, 21m y 23m PT), mientras que Wilson Ruíz Díaz anotó los otros dos (a los 40m PT y 2m ST). En Reserva ganó el León por 2 a 0.

En el otro adelanto de la noche del viernes, Argentino Quilmes y Brown de San Vicente igualaron 0 a 0. En Reserva ganó Brown 4-0.

La fecha se completará el domingo con los siguientes encuentros: 15.30hs Dep. Aldao vs Ben Hur, Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela, Talleres María Juana vs Dep. Libertad, Bochófilo Bochazo vs Atlético María Juana. 16.00hs Peñarol vs Argentino de Vila, Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 15, puntos; 9 de Julio 15; Dep. Aldao 8; Dep. Tacural 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Ramona 4; Brown SV 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B: Sportivo Norte 10, puntos; Arg. Quilmes 10; Unión 9; Atlético María Juana 8; Bochazo 7; Libertad 7; Florida 6; Ferro 5; Talleres (MJ) 2.