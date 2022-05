Juani Canela, segundo en la clasificación

La cuarta fecha del Turismo Nacional Clase 2 se disputa en el autódromo de La Rioja y en la jornada de ayer se desarrollaron las primeras pruebas. El rafaelino Juan Ignacio Canela tuvo una gran rendimiento, a bordo del Volkswagen Gol de Joel Borgobello, y finalizó segundo.

La intención de Canela es luchar como lo hizo en Alta Gracia, yendo al límite para poder estar de igual a igual con los demás participantes.

El volante de Rafaela estuvo muy cerca de ganar en varias carreras, y la ilusión está en poder conseguirlo cuanto antes.

“Llegamos con el auto en orden por parte del equipo. Luego de las primeras tres fechas esperábamos un retoque reglamentario pero no nos dieron nada, así que veremos hasta dónde podemos luchar. Lo lindo de este fin de semana es que el circuito de La Rioja es nuevo para todos, y así que el que se adapte rápido va a marcar la diferencia”, analizó el rafaelino en la previa.

Tras no pasar la técnica, Renzo Blotta no pudo adjudicarse la primera clasificación y la misma quedó en manos de Fernando Gómez Fredes.

Respaldado por la escuadra de Ernesto Bessone, el Etios marcó 1:20.794 para dejar segundo a Juan Ignacio Canela (+0.225) y tercero a FacundoBustos (+0.225). Detrás de ellos se ubicaron Lucas Yerobi, Juan Manuel Eluchans, Álex Conci, Bautista Bustos, Marcos Fernández, Thomas Pozner y Marcelo Guevara. Si hablamos de quien dominó el último ensayo previo a clasificar, Christian Abdala, quedó 15º. En tanto que el puntero del campeonato y último ganador, Matías Cravero, fue 23º.

La actividad para la Clase 2 del TN continuará este sábado a partir de las 11 hs, con la segunda tanda clasificatoria.