Pichetto, precandidato presidencial por Juntos

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex senador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se lanzó como precandidato presidencial dentro de Juntos por el Cambio por su espacio Peronismo Republicano.

"Asumo el desafío, no le voy a rehuir. Lo hago convencido de que es la manera de ampliar la base de la coalición política. Si tenemos PASO en agosto vamos a participar plenamente y voy a asumir el liderazgo", resaltó Pichetto.

Al hablar durante un encuentro nacional de su espacio en Parque Norte, el rionegrino señaló: "En este camino vemos emerger muchas aspiraciones a liderazgo. Me parece positivo que surja y se exprese. Hay algunos liderazgos que se construyen sobre la base de las encuestas, algunos se construyen desde la mera voluntad del que lo hace. Yo aspiro a construir un liderazgo de contenido, propuesta y programa para la Argentina".

"Recuperar la cultura del trabajo que se contrapone con la visón del pobrismo. De ninguna manera para los humildes es una palabra despectiva. El Estado tiene que colaborar un tiempo, lo que no vamos a avalar es la ideología del pobrismo", subrayó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019.

En la primera fila lo escucharon el ex mandatario Ramón Puerta, el senador nacional salteño Juan Carlos Romero y el ex gobernador neuquino Jorge Sobisch, entre otros.

"El 1° de mayo la plaza estaba llena de gente que no trabaja y recibe un plan en lugar de trabajadores, en vez de ser un lugar donde los trabajadores festejen el Día del Trabajo", cuestionó Pichetto.

Tras el lanzamiento, en declaraciones a la prensa, sostuvo que la unidad de Juntos por el Cambio "no peligra", en momentos de dispersión y tensión dentro del principal frente opositor.