La Provincia construirá el nuevo edificio modelo pospandemia en Humberto Primo

El gobernador Omar Perotti participó este viernes de la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción del nuevo edificio, modelo pospandemia, de la escuela de Educación Técnico–Profesional N° 565 de la comuna de Humberto Primo, departamento Castellanos.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “estamos hablando de un compromiso cumplido. Como dice nuestra ministra de Salud, Sonia Martorano, somos sobrevivientes de una pandemia y no es un tema menor. Ninguno de nosotros es el mismo después de lo que pasó. Empezar a construir edificios de estas características es que la pandemia nos deje aprendizajes para poder seguir adelante”. “Seguir adelante es cumplir. No somos de hacer promesas, somos de comprometernos con las cosas que sentimos que son necesarias y cuando visitamos esta escuela teníamos en claro que aquí había una necesidad. Una comunidad de mucho empuje, trabajo y trabajo, con el deseo de avanzar y de seguir formando a sus hijos de la mejor manera”, agregó. “Tener la posibilidad de llevar adelante esta modalidad de construcción y de seguir haciendo establecimientos en otros lugares es lo que nos está permitiendo ampliar establecimientos educativos, renovarlos, incorporar jardines y centros de desarrollo infantil, así como también la posibilidad de haber tenido muchísimas intervenciones para adecuar las escuelas de la provincia a las exigencias del Covid”, explicó Perotti.

Por último, el gobernador se refirió al Plan “Santa Fe + Conectada” y afirmó que “nuestros chicos nacieron para tener esas habilidades. Por eso, tienen que tener todos la posibilidad de seguir formándose a distancia, de seguir capacitándose y tener acceso al material desde cualquier lugar. Eso es parte de lo que va a complementar esta inversión en edificio”.

En tanto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “tenemos un fuerte compromiso para seguir trabajando, aún en pandemia, para que las cosas sigan sucediendo y la provincia entera esté en obras. Cuando abrimos los sobres ya se empieza a gestar lo que va a ser la escuela, no vinimos a anunciarla”.

De igual manera, el diputado nacional Roberto Mirabella agradeció “al gobernador Perotti por invitarme a este trascendente e histórico acto en Humberto Primo, porque estamos abriendo los sobres para la construcción de la escuela técnica tantas veces soñada en este pueblo. La escuela es trabajo, inclusión social, futuro, el lugar donde podemos formar a los chicos y las chicas, y además es igualar oportunidades; es decir, que hacer una escuela es mucho más que hacer un edificio; y la escuela técnica ha cumplido un rol clave en el desarrollo económico de la Argentina”.



UNA ESCUELA DE VANGUARDIA

Por otro lado, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, agradeció al gobernador por “asumir este compromiso. A mí me honra formar parte de este gobierno porque estamos cumpliendo, las obras se tienen que hacer, pero también se tienen que pagar. Hoy no sólo se honra cumpliendo las obligaciones, sino también con los compromisos y la palabra”. Por su parte, el presidente comunal de Humberto Primo, Mauro Gilabert, señaló que “es un hecho trascendental en nuestra localidad, que se venía gestionando y trabajando hace mucho tiempo. Con la decisión política del gobierno provincial, hoy estamos cada vez más cerca de que los chicos y sus profesores disfruten de un nuevo edificio, un modelo muy innovador pos pandemia”.

Además, la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, explicó que “hicimos esta escuela pensando, primero, en el pedido del gobernador de tener ambientes saludables. Por eso, fijamos cuatro principios básicos que tienen que ver con ambiente saludable, flexibilidad espacial, eficiencia constructiva y uso intensivo y extensivo del edificio. Van a tener una escuela sustentable y flexible”.

Por último, el director de la EETP N.º 565, Esteban Rodríguez, indicó: “Hace años que una inversión de esta magnitud no se ve en esta localidad. Es el compromiso del gobernador que dijo ‘la escuela se va a hacer’ y, por más que se haya puesto en tela de juicio, hoy se demuestra que la escuela está. Hoy tenemos el orgullo y el honor de estar en esta situación de tener un edificio nuevo”. Para la ejecución de la obra, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 710.888.505 y un plazo de ejecución de 240 días, se presentaron cuatro ofertas: Capitol Constructora SA cotizó $839.610.968; Cociar SA, $753.540.792; Tecsa SA, $900.726.979; y Dinale SA, $843.512.417.



LA OBRA

El nuevo edificio contará con planta baja y primer piso, con espacios destinados a escuela de nivel secundario con orientación técnica, siendo esta la primera escuela taller pospandemia, (con la posibilidad de agruparse de a dos) con biblioteca, laboratorio y diversos talleres. El acceso al colegio se produce a través de un espacio semicubierto por calle Mariano Moreno, incorporando a dicha intervención la regularización de las veredas perimetrales y rampas de discapacitados. Todos los recorridos son accesibles y sin barreras arquitectónicas. Asimismo, el edificio contará con sistema de recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, calefacción por piso radiante con aporte solar, producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos conectados a la red, iluminación led y artefactos de alta eficiencia.



PRESENTES

Estuvieron presentes, además el subsecretario de Planificación Omar Romero; la directora provincial de la DIPAI, Ileana Carolina Rossi Seluy; y la presidenta de la Cooperadora, Jorgelina Triverio, entre otras autoridades provinciales y comunales representantes de instituciones.