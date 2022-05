¿Cómo prevenir otros virus respiratorios?

Durante los últimos dos años nos acostumbramos a convivir casi exclusivamente con el coronavirus, en donde los otros virus respiratorios se vieron prácticamente desplazados. Hoy, con una situación pandémica controlada, debemos recordar cómo cuidarnos del resto de las enfermedades respiratorias y a que síntomas hay que prestarles atención para acudir a una consulta médica.

Las infecciones virales respiratorias son causadas por diferentes virus: adenovirus, coronavirus, metapneumovirus humano, virus parainfluenza, influenza (gripe), virus respiratorio sincitial, rinovirus/enterovirus.

En cualquiera de los casos, es posible que el paciente tenga uno o más de los siguientes síntomas: fiebre (temperatura por encima de los 38° C), dolor de garganta, escalofríos, tos, dolor de cabeza, goteo nasal, dolores corporales, cansancio y molestias generales.

La Dra. Dolores Serra (MP 8485), médica infectóloga de Rafaela, explicó que “las infecciones virales respiratorias se diseminan mediante el contacto con gotitas provenientes de la nariz y de la garganta de una persona infectada. Las gotitas contienen el virus y se liberan en el aire cada vez que la persona infectada tose o estornuda, entonces uno inhala (aspira) las gotitas y puede contraer la infección. También es posible diseminar las infecciones virales respiratorias cuando las gotitas caen sobre muebles, equipos y otras superficies. Entonces, si alguien toca la superficie y, luego, toca su nariz, boca u ojos, es posible que se infecte”.

En cuanto al tratamiento, la médica dijo que “el tratamiento es sintomático, es decir antifebriles, analgésicos y/o antiinflamatorios, además de medidas antitérmicas para bajar la temperatura como tomar baños frecuentemente, paños fríos, buena hidratación (agua, te, sopas) y nebulizaciones con solución fisiológica pueden beneficiar y mejorar el cuadro sintomático de vías aéreas superiores del paciente”.



CUIDADOS PARA EVITAR

LA PROPAGACIÓN

La Dra. Serra, indicó que “en primer lugar se deben vacunar con la vacunación antigripal ya disponible en todos los centros de salud y hospitales del país, aquellos pacientes con factores y condiciones de riesgo”.

En tanto, “hay que explicarle a los pacientes que tosan o estornuden sobre un pañuelo descartable o en el codo, no en la mano. Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol, en particular después de toser o estornudar. No compartir objetos, como tazas, vasos, utensilios para comer o juguetes, y fundamentalmente evitar el contacto cercano con otras personas hasta que los síntomas desaparezcan”, recomendó.