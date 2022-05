Boca y Racing, por la semifinal

BUENOS AIRES, 14 (NA). - En un partido que promete, Boca y Racing abrirán hoy las semifinales cuando se enfrenten en el estadio de Lanús, por un lugar en la final de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez a las 17, contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Diego Abal será quien estará a cargo de comandar el VAR y tendrá la televisación de TNT Sports y FOX Sports Premium.

Boca llega a este partido luego de superar con autoridad a Defensa y Justicia por 2 a 0 en "La Bombonera" y redondear uno de sus mejores presentaciones en el certamen.

Para jugar frente a Racing, el entrenador Sebastián Battaglia realizará un cambio que es el ingreso del mediocampista Juan Ramírez, quien fue el autor de uno de los tantos ante el elenco de Florencio Varela.

Battaglia no dio a conocer quien abandonará el once titular y esa disputa se instala entre dos nombres: el paraguayo Óscar Romero y Eduardo "Toto" Salvio, aunque este último cuenta con más posibilidades de aguardar entre los suplentes.

Además, pese a que el capitán Carlos Izquierdoz recibió el alta tras recuperarse de una dolencia lumbar, no será de la partida, ya que el entrenador mantendrá a Carlos Zambrano para conformar la dupla de la zaga central junto a Marcos Rojo.

Por su parte, Racing viene de golear a Aldosivi por 5 a 0 en "El Cilindro", con un despliegue de alto nivel futbolístico y sueña con meterse en la final que aguardará al ganador del cruce entre Tigre y Argentinos Juniors.

El técnico Fernando Gago no confirmó el equipo debido a que aguardará por el futbolista Matías Rojas, quien fue una de las figuras frente al elenco de Mar del Plata.

Según trascendió, la variante sería táctica y entraría Fabricio Domínguez, que es quien cuenta con características más defensivas y podría aportar otro tipo de contención por el sector del atacante de Boca Sebastián Villa.



Las probables formaciones:



Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Diego Abal.

Hora de inicio: 17.00. - TV: FOX Sports Premium y TNT Sports.



Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero o Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.



Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas o Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.