La primera lista de concentrados de Del Bono, Atlético viajó a Mendoza

Se acerca el partido con Independiente Rivadavia, en el que Gonzalo Del Bono hará su (nuevo) estreno como DT interino de Atlético de Rafaela, luego de la salida de Forestello. En ese sentido, el ex delantero y entrenador de las formativas dio a conocer la lista de convocados para visitar a los mendocinos este domingo desde las 17.00hs, con arbitraje de Nelson Sosa.



Entre los 18, que viajaron anoche, el que reaparece en la convocatoria es Guillermo Funes, borrado por el Yagui, volverá a tener su oportunidad.



En lo referido al equipo titular, si bien Del Bono no lo confirmó se prevén cambios en relación al que inició el pasado sábado en la derrota por 2-1 ante Quilmes.

Reaparecerá el uruguayo Emiliano Romero, mientras que Franco Bellocq no apareció entre los citados, lo mismo que Diego Cardozo, y una vez más Facundo Castillón.



Según los entrenamientos futbolísticos, el probable 11 para ir en busca de la primera alegría de visitante en la temporada sería con Julio Salvá; Juan Galetto, Guido Milán, Agustín Bravo y Jonás Aguirre; Romero y Facundo Soloa; Ayrton Portillo o Agustín Costamagna, Marco Borgnino y Gonzalo Lencina; Claudio Bieler.



El resto de los que viajaron fueron Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Gonzalo Alassia, Funes, Alex Luna y Agustín Alfano.



Luego de visitar a la Lepra mendocina, Atlético recibirá en la fecha 16 a Ferro Carril Oeste.



Sin novedades. En lo que respecta a la búsqueda del entrenador, la dirigencia albiceleste continúa con las evaluaciones y negociaciones.