CRAR, por un cierre bien arriba

El elenco rafaelino recibe este sábado a La Salle en el último partido de la primera fase del Torneo Regional del Litoral 2022, en Segunda División.

La actividad comenzará a las 12.30hs con la presentación de la Pre-Reserva, luego jugarán las Reservas (14.15hs) y el encuentro principal tendrá su kick off a las 16. El árbitro será Exequiel Adrover.

CRAR viene de superar como local a Tilcara de Paraná (28-9) y de sumar así un triunfo importante, que lo posicionó de buena manera en la tabla de posiciones. El conjunto colegial, por su parte, superó a Universitario en Cabaña Leiva por 25-19, pero sigue en el fondo de las posiciones.

Para el encuentro de este sábado el Head Coach del Verde, Enrique López Durando, confirmó la siguiente alineación titular: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Jonatan Viotti; 4 Mariano Ferrero (cap.) y 5 Juan Cruz Karlen; 6 Gastón Kerstens, 7 Ignacio Sapino y 8 Manuel Mandrille; 9 Esteban Appo y 10 Pablo Villar; 11 Jerónimo Ribero, 12 José Francone, 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; y 15 Santiago Kerstens.



OTROS PARTIDOS. Tilcara vs Logaritmo, Jockey Club Venado Tuerto vs Alma Juniors, Los Caranchos vs Universitario de Santa Fe.



LAS POSICIONES. Jockey Club Venado Tuerto 26, puntos; Logaritmo 20; Los Caranchos 20; CRAR 15; Alma Juniors 10; Tilcara 10; UNI Santa Fe 9; La Salle 8.



EL PRIMER NIVEL

Este sábado se disputará la fecha 9 con los siguientes encuentros: Santa Fe RC vs Estudiantes, Old Resian vs Rowing, Jockey Rosario vs CRAI, Duendes vs Provincial, GER vs UNI (R).

Las Posiciones: Estudiantes 38, puntos; GER 29; Santa Fe RC 28; Duendes 27; Jockey 20; Old Resian 19; CRAI 17; UNI (R) 14; Rowing 7; Provincial 1.



JUVENILES EN PARANÁ

Este sábado se disputará la sexta fecha del torneo Dos Orillas de Juveniles, certamen que organizan las Uniones de rugby de Santa Fe y Entre Ríos. En dicha ocasión CRAR viajará a Paraná para medirse con Estudiantes. Los encuentros se disputarán a las 11.30hs (M-15 y M-16) y a las 13.00hs (M-17 y M-19).