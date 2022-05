Estévez: “nos preparamos para gobernar la provincia”

(Desde Santa Fe). El Partido Socialista llevó a cabo en esta capital su XII Congreso Extraordinario con la finalidad de modificar aspectos de la Carta Orgánica y a la vez repasar la agenda de la Provincia y establecer objetivos políticos. LA OPINIÓN conversó con el secretario general del Partido Socialista, el diputado nacional Enrique Estévez.

- ¿Cuál es la finalidad de este Congreso?

- Encontrarnos después de dos años en que no nos pudimos ver; venimos trabajando en una reforma de nuestra Carta Orgánica, con debates vinculados a las distintas problemáticas de la realidad para planificar el futuro del socialismo

- ¿Cómo está el socialismo post derrota del 2019?

- No solamente hemos tenido una derrota electoral, sino que hemos perdido una referencia importante como Miguel Lifschitz, que no solo lo era en el socialismo, sino en el FPCyS que venía trabajando en la Provincia de Santa Fe. El socialismo está de pie, tenemos gobiernos locales muy importantes, gobernamos la ciudad de Santa Fe que es la capital, y otros municipios importantes y tenemos participación en muchos gobiernos locales en toda la Provincia.

- ¿Cuándo se comenzará a hablar de candidaturas?

- No es necesario, las referencias del socialismo todos los días están trabajando en permanente contacto con la gente, intentando buscar soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Para nosotros es importante que la política se dedique a transmitirle a la ciudadanía algún marco de estabilidad, de tranquilidad y mesura. La política debe servir para cambiarle la realidad a la gente, no solamente para hacer maquinarias electorales. Y no creemos que sean lo más saludable las especulaciones electorales en un país que vive situaciones difíciles.

- Insisto, ¿cuándo definirán candidaturas?

- Las definiciones electorales las vamos a tomar llegando a fin de año ó principios del año próximo con un congreso de estas características, pero donde específicamente vamos a definir una política de alianzas. Para nosotros es importante fortalecer el diálogo entre los partidos políticos, siempre lo hemos hecho desde el socialismo. El socialismo se prepara para volver a gobernar, porque es la manera de cambiar las cosas

- ¿Tienen algunos límites para formar un nuevo frente electoral, el PRO por ejemplo?

- Poner la mirada en las diferencias no es lo acertado para poder construir consensos; los partidos políticos tienen que dialogar y para eso es importante fortalecerse como partidos políticos. Hay una historia del PDP, la UCR y el socialismo que vienen trabajando desde hace décadas y eso no se construye de un día para el otro, ni tampoco se destruye de un día para el otro. Los vínculos y las experiencias conjuntas existen. Lo importante es que se pueda construir una alternativa electoral, pero de gobierno que sea superadora a este gobierno peronista que lleva adelante Omar Perotti

- ¿Frente de Frentes?

- Es importante lo que se quiere hacer, pero para eso hay que hablar menos en público y charlar más internamente entre los partidos, con seriedad y sin generar falsas expectativas o especulaciones electorales, porque la gente no espera eso de la política. No podemos estar todos los días con un capítulo de una novela: de candidaturas que van y vienen, de comidas que se hacen o no se hacen, creo que eso no aporta a lo que creemos que tenemos que hacer

- ¿El socialismo tiene candidato a gobernador?

- El socialismo se va a preparar para tener candidatos en las cinco categorías electorales, de eso no tengan ninguna duda, es el objetivo de nuestro partido y siempre hemos trabajado en esa dirección.