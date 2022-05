ONU exige el cese de las agresiones contra Ucrania

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió el fin inmediato de las hostilidades contra Ucrania, la abstención de ataques contra civiles e instalaciones, la desinformación patrocinada por el Estado y propaganda de guerra.

Asimismo, pidió a Rusia que brinde acceso a las personas trasladadas de Ucrania y retenidas en los territorios que ocupó, según la resolución de la sesión especial que fue apoyada por 33 países, con 12 abstenciones y los votos en contra de China y Eritrea.

"El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma su exigencia de un cese inmediato de las hostilidades contra Ucrania y de que todas las partes en el conflicto respeten los principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario, incluida la abstención de cualquier ataque contra civiles y bienes de carácter civil y la abstención de cualquier violación y abuso de los derechos humanos en Ucrania", se escribió en el comunicado oficial.

El documento enfatizó la necesidad de abstenerse de cualquier desinformación patrocinada por el Estado, propaganda de guerra o propaganda de odio nacional, racial o religioso, que es incitación a la discriminación, hostilidad o violencia relacionada con la agresión contra Ucrania.

"El Consejo insta a Rusia a que permita a los representantes y al personal de los organismos internacionales humanitarios y de derechos humanos, incluidos los organismos especializados de las Naciones Unidas, acceso sin obstáculos, oportuno, inmediato, sin restricciones y seguro a las personas trasladadas desde las zonas de Ucrania afectadas por el conflicto y retenidas en Rusia o zonas que están controladas u ocupadas por la Federación Rusa, y proporcione a las partes pertinentes una lista completa de dichas personas trasladadas y su paradero", se dice en el documento.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó a la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania que coloque la lupa sobre los acontecimientos en las regiones de Cherníguiv, Járkiv, Kiev y Sumy.

También requirió al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presente un informe en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio sobre la grave situación de los derechos humanos y la situación humanitaria en Mariupol.

El documento también contiene el firme compromiso con la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas; sobre la urgente necesidad de que Rusia detenga de inmediato su agresión contra Ucrania y retire sus tropas.

La sesión fue convocada a petición de la delegación de Ucrania, que contó con el apoyo de más de 60 países pero no con la de Rusia, que renunció de antemano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania agradeció a los Estados miembros de la ONU, especialmente a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que apoyaron la resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en Ucrania a raíz de agresión rusa.

"Ucrania agradece a los Estados miembros de la ONU, especialmente a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que apoyaron este documento. Es importante garantizar la responsabilidad de los culpables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra durante la agresión rusa contra nuestro Estado", dijo el Ministerio.



NO VE AMENAZA

Finlandia no ve ninguna amenaza militar directa por parte de Rusia en este momento, declaró su embajador ante la OTAN, Klaus Korhonen, mientras que Suecia se apresta a solicitar su ingreso a esta fuerza solo para aventar cualquier eventual peligro.

Un día antes de las declaraciones de Korhonen a la CNN sin embargo, el presidente finlandés, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, habían afirmado que el país "debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora".

El ministro de Relaciones Exteriores, Pekka Haavisto, especificó más tarde que Finlandia podría solicitar el ingreso en la OTAN a mediados de la próxima semana si el parlamento toma una decisión para entonces.

Todo ello desató la virulenta reacción del Kremlin, que lo tomó como una "amenaza".

No hay "amenazas militares directas contra Finlandia ni ninguna actividad irregular" mostrada por Rusia, dijo Korhonen después, pero advirtió que Finlandia permanece alerta y espera que Rusia recurra al "acoso cibernético" y a las "campañas de desinformación".

Aclaró además que al tomar la decisión de solicitar el ingreso en la OTAN, Helsinki se vio impulsada por un "cambio muy drástico en el entorno de seguridad" luego de la operación militar de Rusia en Ucrania.

La crisis de Ucrania provocó un extenso debate tanto en Finlandia como en Suecia sobre el abandono de décadas de neutralidad y el ingreso a la OTAN en medio de una situación de seguridad cambiante en Europa.