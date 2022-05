Cómo será la ceremonia de los premios Martín Fierro

Luego de tres años, este domingo 15 de mayo la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) volverá a entregar los premios Martín Fierro a la televisión abierta. Se trata de la 50º edición de la ceremonia, que premiará a la producción de 2021 y podrá verse en Telefe, Mi Telefe y Pluto TV.

Y en plena cuenta regresiva, el canal dio a conocer nuevos detalles sobre el esperado evento, que tendrá lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero con 650 invitados. Una vez más, Marley estará a cargo de la conducción de la ceremonia, mientras que Iván de Pineda y Paula Chaves mostrarán todos los detalles de la alfombra roja que comenzará a las 19.30.

Además, Agustina Casanova y Robertito Funes Ugarte para analizar los looks de los famosos, mientras que Lizy Tagliani recorrerá el hotel para mostrar cómo se preparan los invitados para participar de la fiesta. En tanto, Diego Poggi y China Ansa transmitirán los detalles de la previa desde el Streaming Room de Mi Telefe y hablarán con los ganadores cuando bajen del escenario junto a un equipo que completan Nati Jota, el diseñador Santiago Artemis y Lizardo Ponce.

La ceremonia estará cargada de homenajes. Por un lado, en la apertura habrá uno por los 50 años de la televisión argentina, que contará con un gran despliegue técnico y de producción; también, luego de dos años de pandemia habrá un reconocimiento a los médicos y especialistas que se han dedicado a informar a las audiencias; y, como todos los años, se recordará a las figuras que partieron desde la última emisión, con una mención especial a Diego Maradona, que tendrá un homenaje aparte, motivo por el que estarán presentes su exmujer Verónica Ojeda y su hijo menor, Dieguito Fernando.

Si bien muchas figuras importantes estarán ausentes, como Adrián Suar, Marcelo Tinelli y Carla Peterson, entre otros, las dos máximas divas del espectáculo local estarán presentes, aun cuando tuvieron sobre breves participaciones en la pantalla chica durante el último año. Pero su presencia no pasará desapercibida, ya que Susana Giménez recibirá un reconocimiento a su trayectoria; mientras que Mirtha Legrand estará acompañada por primera vez por su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale -quien está nominada como Mejor Conductora- y su bisnieta Ámbar De Benedictis.

Cabe destacar que, para poner en sintonía a los invitados, los organizadores de los Martín Fierro, decidieron hacer llegar un presente a los invitados y Ángel de Brito que no pierde ocasión para poner al corriente a sus seguidores, mostró el regalo de APTRA en una de sus historias.

El objeto preciado es un prendedor bañado en oro que representa -por su forma- a la estatuilla más deseada por todos los influenciadores de los medios. Orgulloso por portarlo, de Brito etiquetó a Telefe y ostentó el pin.