Más de 2 millones y medio en la distribución del FAE

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se hizo saber que ayer, viernes 13, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con la presencia del secretario de Desarrollo, Juan Chetta se concretó la quinta entrega del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) para escuelas públicas, privadas y cooperativas escolares.

El monto total entregado a las escuelas públicas fue de $ 2.303.941 mientras que para le gestión privada fue un total de $ 255.177.32. Además, se otorgó un total de $1.458.520, correspondiente al Fondo Municipal de apoyo a Cooperativas Escolares.

Las siguientes Cooperativas Escolares recibieron un monto total de $42. 890. 00 del Fondo Municipal de Apoyo:

*E.E.S.O N° 445- Carlos Steigleder. Cooperativa Escolar “Cooper-Ar”

*E.E.T.P N° 279- Benjamín Matienzo. Cooperativa Escolar “C.E.P.A”

*Esc. Pcial N° 1212 Pioneros de Rochdale. Cooperativa Escolar “AL.AS”

*Esc. Pcial N° 1213 Comunidad Organizada. Cooperativa Escolar “C.E.A.S”

* Esc. Pcial N° 379 Florentino Ameghino. Cooperativa Escolar “U.P.A”

*Esc. Pcial. N° 6169 Manuel N Savio. Cooperativa Escolar “Ma.S. MANOS Solidarias”

*Esc. Pcial. N° 6388 Juan B.V. Mitri. Cooperativa Escolar “Juan B V Mitri”

*Esc. Pcial. N° 626 Nicolás Avellaneda. Cooperativa Escolar AL. SOL

*Esc. Especial N° 2054 Alas para la Vida. Cooperativa Escolar “CREA”

*E.E.S.O.P.A N° 3079 – ICES. Cooperativa Escolar “Experiencia Joven”

*Esc. Part. Inc. N° 1043 - San José. Cooperativa Escolar “Juntos es mejor” Coop. Ltda.

*E.E.S.O.P.I N° 8107- San José. Cooperativa Escolar “Sunchalita Ltda.”

*Esc. Especial No 1281 “CANDi.”. Cooperativa Escolar “SOMOS”

*Esc. Pcial No 901 Gral San Martín -La Manuelita. Cooperativa Escolar “C.E.C.L.A”

*Esc. Pcial No 806- San Martín- Campo Ristorto. Cooperativa Escolar “Natulavander”

*Núcleo Rural de Educ. Secundaria Orientada No 3247. Cooperativa Escolar “Construyendo Oportunidades”

*Esc. Pcial No 1192 -El Fortín. Cooperativa Escolar “Los Pepinos Saltarines”

*Las siguientes Escuelas Privadas recibieron un monto de $ 63.794,33

*Colegio San José

*Escuela 281 CANDi

*ICES

*Jardín de Infantes N°1213 San Carlos

*En tanto, las Escuelas Públicas recibieron los siguientes aportes;

*Escuela N° 455, $1.554.259,31

*Escuela N° 379, $761.648,10.