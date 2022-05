En el cierre de la gira europea, Alberto Fernández se reunió con Macron

En el cierre de la gira europea, el presidente Alberto Fernández se reunió hoy con su par de Francia, Emmanuel Macron, con la guerra en Ucrania en el centro del encuentro. Durante la declaración conjunta que brindaron en el Palacio del Elíseo, Fernández calificó a Macron como "un líder de Europa que podrá "recoger la preocupación" de América Latina y el Caribe respecto del conflicto bélico en Ucrania.

"Para mí es una gran alegría volver a estar aquí. Hemos realizado una gira muy breve para llevar a Europa la preocupación que tenemos en Latinoamérica sobre Ucrania", enfatizó el jefe de Estado.

En esa línea, planteó que las consecuencias del conflicto bélico generó "en todo el mundo", y agregó: "No podemos seguir poniendo en riesgo al mundo después de la pandemia". "Es sabido el cariño personal por el presidente Macron", puntualizó Fernández, y completó: "Venimos a ponernos a disposición para ver en qué podemos ayudar para que el mundo recupere la paz".

En ese sentido, afirmó que "el mundo necesita más alimentos no más misiles", y subrayó: "El mundo no soporta más muertes, la paz es urgente". "Francia y Argentina tienen una historia muy larga, hay enormes lazos culturales. Celebramos su éxito electoral en Francia, trajo mucha tranquilidad al mundo", manifestó Fernández.

Al termino de su declaración, el mandatario argentino precisó: "Estamos para trabajar mucho más de lo mucho que trabajamos. Estamos convencidos de hacer un mundo más igualitario, un modelo económico que integre no que desplace".

"Somos un país que respeta y promueve el multilateralismo. Queremos buscar para que cese, cuanto antes, el fuego en Ucrania", agregó.

En ese marco, aprovechó la oportunidad para invitar al líder europeo a visitar la Argentina: "Esta es mi segunda o tercera visita. Espero que pronto esté en Buenos Aires para poder retribuir tanto afecto".

Se trata de la tercera visita del jefe de Estado a Francia, dado que la primera fue en enero de 2020 y la segunda en mayo de 2021. En esta oportunidad, Fernández le obsequió al mandatario francés un Aguafuerte de Antonio Seguí.

En ese marco, el jefe de Estado francés destacó el "apoyo de la Argentina en los fueros internacionales", y habló de "una importante crisis alimentaria" producto de la guerra en Ucrania.

"Muchas gracias por estar aquí de nuevo en París, es muy grato verlo. Es un amigo. En un momento tan tormentoso de la guerra me es grato recibirlo de nuevo", enfatizó Macron al iniciar la declaración conjunta.

Asimismo, ratificó la "amistad" entre Francia y Argentina, quienes comparten la posición de la "defensa de derechos humanos y la democracia".

"Abordaremos la situación trágica de Ucrania. Tenemos que resolver colectivamente a las consecuencias de esta guerra", señaló Macron, quien definió al argentino como un "actor importante en este escenario tormentoso".

Además, el francés felicitó a Alberto Fernández por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que como titular de la Unión Europea, que lo será hasta el próximo 1 de junio, y con Alberto Fernández al frente de la CELAC podrán impulsar "una relación más estrecha entre los dos continentes".

El encuentro adquiere un valor especial, ya que Alberto Fernández es el primer mandatario que fue recibido por Macron luego de asumir al frente de un nuevo mandato, el pasado 7 de mayo.

Fernández arribó al Palacio del Elíseo a las 06:50 (hora Argentina) para llevar adelante su reunión más importante de la gira junto al presidente francés, quien fue reelecto hace pocas semanas. Ambos mandatarios realizaron una declaración conjunta antes de comenzar la reunión bilateral, que se trató de la última actividad oficial de Fernández en la ciudad de París.

Durante el encuentro en el Palacio del Elíseo, además de los jefes de Estado, también estuvieron presentes el canciller, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, como parte de la comitiva argentina; mientras que del lado local estuvieron la embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effoss; el jefe de Estado Mayor, Amiral Rolland; la asesora diplomática adjunta de la Presidencia, encargada de Asuntos Estratégicos y de Desarme, Alice Rufo; el consejero para Asia, América y Oceanía, Walid Fouque; y la directora de las América y el Caribe en el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores, Michèle Ramis.

El encuentro con Macron era muy importante para el Gobierno, por lo que hasta último momento se buscó coordinar la agenda para que Fernández sea recibido por el mandatario francés. La confirmación de la fecha y hora del encuentro llegó a la comitiva presidencial el pasado martes, cuando Fernández se encontraba de visita oficial en la ciudad de Madrid, donde se reunió con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Ambos mandatarios mantienen una relación muy cercana que quedó nuevamente en evidencia con el afectuoso saludo que se propiciaron ambos mandatarios al volverse a encontrar en tierra francesa.

El jefe de Estado llegará a territorio argentino a las 23, luego de una gira que incluyó la visita a tres países del Viejo Continente en cuatro días.