Duras críticas de la oposición por la inflación de abril: "es una fábrica de pobres"

Referentes de la oposición lanzaron duras críticas al Gobierno Nacional por el índice de inflación de abril, que fue del 6%, y consideraron que esos números son una "fábrica de pobres", al licuarse los salarios y las jubilaciones.

"Al kirchnerismo no le interesa bajar la inflación porque así hacen el ajuste diciendo que no ajustan. Así licúan los salarios, las jubilaciones y la descomunal deuda en pesos que tomaron. Están llevando la situación al límite y ponen la paz social en riesgo", afirmó el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.

A su turno, el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert afirmó que ese porcentaje es "una fábrica de pobres". "Inflación de abril en 6%, lo que da 100% si se mantuviera así todo un año. Parece que la ´multicausalidad´ no se estaría dando. La fábrica de pobres a full y todo por ignorar a la ciencia y a la realidad que dicen que la inflación es un fenómeno monetario", sostuvo en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, sostuvo que "la inflación afecta a todos los argentinos, especialmente, a los jubilados, a los más humildes y a los laburantes". "Lamentablemente, este gobierno no tiene un plan económico y la crisis se agrava con sus peleas internas. La inflación más alta desde 1992", afirmó la legisladora en redes sociales.