Unión superó a Sportivo

Sportivo Norte tenía una difícil parada en el inicio de la sexta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol visitando a Unión de Sunchales. Si bien parecía que todo terminaría como habían empezado, sobre el final mismo del juego el local se terminó quedando con la victoria.

A los 42 minutos del complemento, Andy Tenorio, anotó para los Bichos Verdes y de esta forma los sunchalenses se terminaron imponiendo por 1 a 0.

En reserva fue 1-0 pero para Sportivo Norte.



SIGUE HOY



Viernes 21.30hs Arg. Quilmes vs Brown San Vicente (Ariel Gorlino), Dep. Ramona vs 9 de Julio (Ángelo Trucco). Domingo 15.30hs Dep. Aldao vs Ben Hur, Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela, Talleres María Juana vs Dep. Libertad, Bochófilo Bochazo vs Atlético María Juana. 16.00hs Peñarol vs Argentino de Vila, Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 15, puntos; 9 de Julio 12; Dep. Aldao 8; Dep. Tacural 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Ramona 4; Arg. de Vila 3; Brown SV 3. ZONA B: Sportivo Norte 10, puntos; Arg. Quilmes 9; Unión 9; Atlético María Juana 8; Bochazo 7; Libertad 7; Florida 6; Ferro 5; Talleres (MJ) 2.



ARRANCA EN LA B



Este viernes se jugarán dos adelantos de la fecha 5 del torneo Apertura de Primera B. A las 22 hs. se medirán: Juventud Unida vs Zenón Pereyra (Emanuel Colman) y San Isidro vs Ind. San Cristóbal (Sebastián Garetto).



MULTA ECONÓMICA PARA

PEÑAROL Y BEN HUR



El tribunal de penas de la LRF dio a conocer los fallos y en relación a los incidentes ocurridos luego del juego entre Peñarol y Ben Hur, por Copa Centenario, decidieron sancionar a ambos clubes con la multa económica de 30 entradas a valor real (V.E.R) por tres encuentros. Al elenco de Villa Rosas le aplicaron la suspensión de cancha por 2 partidos, y de aplicación condicional.