Lorenzetti propuso crear una agencia especializada

Ricardo Lorenzetti, integrante y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuso ayer la creación de una agencia con los tres poderes del Estado y otros organismos públicos para sostener la lucha contra el narcotráfico.

En el marco de una jornada de debate que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UNR, el juez rafaelino consideró que este nuevo organismo debería estar integrado por magistrados, representantes del gobierno provincial y municipal y funcionarios del servicio penitenciario, junto a entes clave en el combate del narcotráfico como la Aduana, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Asimismo, Lorenzetti subrayó que "este problema no se va a solucionar con fotos y reuniones, se soluciona con trabajo cotidiano, gris, profesional". "El problema es que las instituciones actúan mucho cuando se produce algún hecho resonante -como un homicidio- pero resulta muy difícil sostener el esfuerzo en el tiempo por lo que es necesario hacer políticas de Estado", señaló Lorenzetti según publicó por La Capital.

"Necesitamos un abordaje integral sistémico y continuado. Esto se está logrando hoy aquí porque hemos conversado con las autoridades, porque acá no hay divisiones, no hay grietas, estamos todos, intendente, gobernador, senadores, diputados, el Consejo de la Magistratura y la Corte provincial", concluyó Lorenzetti.