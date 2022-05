Gago analiza una variante

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El entrenador de Racing, Fernando Gago, analiza realizar una modificación en el equipo de cara al partido del próximo sábado ante Boca en lo que marcará la primera semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

Tras la golear a Aldosivi por 5 a 0 y con el nivel futbolístico que desplegó la "Academia", todo pareció indicar que el director técnico repetiría la alineación. Sin embargo, el paraguayo Matías Rojas podría arrancar el clásico en el banco de los suplentes.

Cabe destacar que no es por una cuestión de desempeño -ya que el ex Defensa y Justicia fue una de las figuras- sino que sería por un cambio táctico, ya que en su lugar iría Fabricio Domínguez, quien cuenta con características más defensivas y podría aportar más contención por el sector del atacante de Boca Sebastián Villa.

Si bien no hay confirmaciones hasta el momento y de no mediar inconvenientes, el resto del equipo sería el mismo que aplastó al "Tiburón", ya que los únicos lesionados que tiene Racing son Gabriel Arias, Mauricio Martínez y Gabriel Hauche.

De esta manera, el probable equipo es el siguiente: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas o Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay.