Alertan por posibles estafas relacionadas al Censo 2022

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, advierte sobre posibles estafas relacionadas con el censo 2022. En este sentido, el jefe de la sección Cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Rodrigo Álvarez, explicó que “en los últimos días hubo reportes del 911 en la zona sur de la provincia sobre algunas personas que se hicieron presentes en los domicilios, sobre todo de adultos mayores, como falsos censistas solicitando datos financieros, datos personales, qué cosas de valor tienen en el hogar, para regresar en otros horarios y cometer algún tipo de delito”.

Asimismo, Alvarez indicó que “hasta el miércoles 18 no hay censo presencial, el censo que se lleva a cabo ahora es solo en viviendas colectivas y zonas rurales, es decir en el medio del monte, no en poblaciones pequeñas. En viviendas particulares solo se realizará el 18 de mayo desde las 7 de la mañana a las 18 horas”. “Ese día –continuó–, los censistas tienen que tener su pechera identificable, el rótulo identificable con nombre, apellido y DNI del censista y no es necesario que lo hagan pasar al domicilio, se puede hacer en la vereda o desde el otro lado de la puerta”.

Por otro lado, “en las 61 palabras que incluye el censo no se solicita ningún tipo de datos bancarios o financieros. Solo se pregunta sobre las personas y las características de la vivienda”. Por último, el funcionario concluyó que “ante cualquier caso de posible estafa o cuento del tío solicitamos a la población que denuncie la situación en el 911 o en la comisaría más cercana. Además, recomendamos a la población que realice el censo digital para facilitar el proceso y solo brindar el código”.