El Concejo aprobó proyectos de vivienda y sobre tránsito

El proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo, que fue aprobado ayer en el Concejo, solicitaba que “se exima a los interesados en participar en la Licitación Pública que se dispondrá para la venta de cuatro bienes inmuebles tipo dúplex propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), de abonar el valor de los Pliegos y del Sellado de Participación” como también “de constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta”.

Vale recordar que estas unidades habitacionales fueron construidas mediante una iniciativa público-privada por Cormorán S.A. a cambio de la cesión de terrenos pertenecientes al IMV en un sector del barrio para abrir una nueva boca de supermercado.

La venta de los dúplex se realizará mediante un llamado a licitación pública, cuyas bases y condiciones el IMV dará a conocer en poco tiempo más.

Por otra parte, una de las minutas del bloque de Juntos por el Cambio, que fue aprobada en la víspera, solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que ante el explosivo crecimiento de motos y autos que experimentó la ciudad ciudad en los últimos años, que “se llevan adelante campañas de concientización en el marco del Programa #Quienpierde, enfocadas fundamentalmente en la seguridad vial y el cuidado de quienes conducen motovehículos, en particular los conocidos como delivery. “Asimismo, pide el proyecto, se considere evaluar el flujo de tránsito para descongestionar sectores que en horas picos colapsan”.

Entre los fundamentos se menciona que: “A partir de la pandemia, durante el año 2019, se incrementó aún más la utilización de moto vehículos, especialmente los que se utilizan como servicios de "delivery", tan necesario a partir de ese momento.

“Es notorio -se indica también- el aumento de moto vehículos circulando por el abaratamiento que significan los de gastos de traslado para que las personas puedan desplazarse a sus lugares de trabajo como para cualquier tipo de movimientos, por distintos motivos, dentro de la ciudad.

Y se agrega que “otro aspecto a considerar sería el control y/o mejoramiento en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en los horarios de entrada y salida a los lugares de trabajo para evitar el congestionamiento de tránsito y evitar accidentes”.

Quien defendió la iniciativa fue el edil Ceferino Mondino argumentando que “el crecimiento de motocicletas es muy grande y últimamente estamos teniendo muchos accidentes en la vía pública, con ellas como protagonistas excluyentes y a lo que apuntamos a dar una concientización mayor a los conductores de este tipo de vehículos. Paralelamente, se ve un crecimiento de los delivery, una actividad que la realizan chicos muy jóvenes”.

El concejal Ceferino Mondino defendió la iniciativa y señaló que “se visualiza con preocupación esta problemática y vemos que los accidentes aumentan día a día. Del mismo modo se observa que son las motocicletas las involucradas en la mayor parte de los siniestros”. “Por eso pedimos que se incorporen al programa acciones concretas de concientización para quienes conducen estos rodados”, agregó.

Y cerró, señalando: “nos parece conveniente y necesario encarar con mayor énfasis este tipo de campañas para educar y no solo a motociclistas sino también a los automovilistas. Estamos por la constructiva y nos mueve la voluntad de evitar accidentes y prevenir todos los trastornos posteriores que conllevan”.

También tuvo consenso la solicitud “al Ejecutivo para que se aclare y corrija el Artículo 3º de Decreto Nº 53.164, de fecha 19 de abril del 2022, donde se determinan los recursos para el programa Rafaela en Acción debido a que en letras se indica la suma de Pesos Cuatro Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta, mientras que en números se expresan $ 4.718.450.

“Simplemente vimos que hay una diferencia entre el importe puesto en letras y en pesos y queremos saber cual es el monto real porque son $ 700.000 los que no están claramente especificados”, dijo el radical Miguel Destéfanis.

Otra iniciativa de los cambiemistas que fue aprobada es la colocación de un reductor de velocidad sobre calle Ayacucho en su intersección con calle Carlos Pellegrini y en la restante que se evalúe la posibilidad de realizar intervenciones sobre calle Luis Maggi desde Bv. Lehmann hasta Intendente Zobboli.

Finalmente, JxC pidió que se evalúe la posibilidad de realizar intervenciones sobre calle Luis Maggi desde Bv. Lehmann hasta Intendente Zobboli: demarcar la línea que determina los carriles; restaurar y/o reponer los reductores de velocidad; pintar sendas peatonales; e incorporar un ciclocarril para el uso de bicicletas y monopatines eléctricos

“Luis Maggi es una arteria muy importante utilizada por trabajadores que van y vienen de las áreas industriales y es notable que le falta infraestructura preventiva como los reductores de velocidad, demarcación y también nos animamos a proponer un ciclocarril. Sería bueno que las áreas técnicas analicen la posibilidad de estas obra”, sostuvo Leonardo Viotti y agregó: “esperamos que estas recomendaciones, también pedidas por los vecinos, sean tenidas en cuenta para tener un tránsito más seguro”.