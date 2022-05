Una interna a la distancia

En medio de los mensajes cruzados entre los máximos dirigentes del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández intentó bajar la espuma en la interna oficialista y afirmó que no quiere pelearse con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Un periodista español me hizo un reportaje para un medio muy importante de allá. Y todo el tiempo me trajo al escenario de las diferencias que podemos tener con Cristina. Y sobre el final, la verdad es que yo le dije que todo el tiempo trató de subirme a un ring para pelearme con ella. Y yo no tengo que pelearme ni quiero hacerlo con Cristina", enfatizó el jefe de Estado.

En el tercer tramo de su gira europea, en la que actualmente se encuentra en la ciudad francesa de París, Alberto Fernández subrayó: "Yo no estoy discutiendo con Cristina ni en ninguna interna. No estoy pensando en la reelección. No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias".

"En 2023 tenemos que hacer lo necesario para ganar y garantizar que la derecha ni el macrismo vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso que lo hicieron", argumentó. Y completó: "Tengo que pelearme con Macri, con la derecha, con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy todavía estamos discutiendo. Los que trajeron el 20% de caída del salario real que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor".

Por último, el jefe de Estado afirmó que su cabeza está enfocada en "mejorar la situación de los argentinos", y agregó: "Ayudar a los más necesitados y sacarlos de la pobreza. Generar trabajo y aprovechar oportunidades".