Fernández: "No estamos conformes ni contentos con los índices de inflación"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que en el Gobierno no están "conformes" con los números de la Argentina, y consideró que deberán "seguir trabajando en eso". "El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina", respondió Fernández ante una consulta de la agencia NA durante una conferencia de prensa en la Embajada de la Argentina en Francia.

En ese sentido, el jefe de Estado precisó: "Debemos seguir trabajando en eso. Nuestro programa económico tiene tres pilares: la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en economía, generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, y en eso tiene mucho que ver la inflación".

"Aún cuando nosotros alentamos las paritarias, haciendo que los salarios estén por encima de la misma, tenemos que trabajar seriamente sobre las causas del aumento de los precios. Pero hay un porcentaje de esa ecuación que hoy vivimos que es derivada del aumento de los alimentos como consecuencia de la guerra", argumentó Fernández.

En el tercer tramo de la gira europea, el jefe de Estado aseguró que la inflación también tiene causas externas que no las puede manejar el Ejecutivo nacional, y completó: "La inflación es muy dañina, porque afecta más a los menos pudientes".

"La inflación es el impuesto que se le cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este problema. Como es parte de mi preocupación, por eso quise plantear este tema también a los actores del conflicto, para que entiendan la dimensión de este problema", concluyó.



"UCRANIA ES VÍCTIMA

DE UNA AGRESIÓN"

Por otra parte, Fernández afirmó que "Ucrania es víctima de una agresión" realizada por Rusia, y dijo no tener dudas respecto de que deben "parar esa agresión cuanto antes". "No tenemos dudas de que Ucrania es víctima de una agresión y no tenemos duda de que tenemos que parar esa agresión cuanto antes", enfatizó Fernández durante una conferencia de prensa con los medios enviados a la gira europea, entre ellos Noticias Argentinas.

En la tercera etapa de su gira por Europa, que lo llevó hasta la ciudad francesa de París, el jefe de Estado precisó: "Estamos realmente muy preocupados y tenemos que hacer algo para que este conflicto termine cuanto antes. Tenemos que hacer algo para propiciar el fin de las acciones bélicas rusas sobre Ucrania y que las partes se sienten y encuentren un entendimiento".

"Nosotros no sentimos que esto sea una cuestión entre Rusia y la OTAN, Rusia y Ucrania, Rusia y Europa. Nosotros entendemos que la dimensión del conflicto adquiere características globales y las consecuencias de las acciones que se han tomado directamente repercuten en nuestra vida cotidiana. Por eso, con la premura que le plantee al canciller, organizamos este viaje", subrayó.

En ese marco, el Presidente contó que su gira por el Viejo Continente estuvo vinculada a la "preocupación" que tienen respecto del conflicto, y agregó: "Tenemos la necesidad de que la voz de América Latina sea oída y el deseo de querer colaborar para encontrar una solución a un conflicto que excede mucho los límites de los países que están en pugna".

"Siendo presidente de la CELAC no me quedo tranquilo. Aún cuando Argentina pueda producir más y pueda verse beneficiada. La verdad es que yo quiero que el mundo entienda que no hay más espacios para guerras. Es un imperativo moral llamar a la reflexión y pedir terminar con la muerte. El mundo no soporta más eso", advirtió.



CONDECORACIÓN EN LA

UNIVERSIDAD DE LA SORBONA

En el tramo final de su gira por Europa, el presidente Fernández participó de un almuerzo en el Salón Richelieu de la Universidad de La Sorbona, tras una reunión con el Consejo Académico y una recorrida por las instalaciones del edificio histórico, en donde recibió una condecoración.

Durante el encuentro con los miembros de Consejo Directivo de la institución, el mandatario intercambió visiones acerca de la desigualdad en el mundo y su impacto en los países en desarrollo y de renta media, y realizó un repaso sobre la profundización de la brecha en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia.

En el marco de la recorrida por las instalaciones de la Universidad, el jefe de Estado visitó las salas del rectorado, el auditorio principal y la Catedral de Santa Úrsula, y firmó el Libro de Honor de La Sorbona.

Desde su cuenta de Instagram, Alberto Fernández afirmó: "Aquí estudiaron Marie y Pierre Curie, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Santo Tomas de Aquino, entre otros célebres intelectuales". Además, agradeció la distinción que le fuera otorgada por la "Cancillería de las universidades de París". (NA)