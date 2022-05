Productos de la canasta de proximidad siguen sin aparecer

A poco de nacer, la canasta ideada especialmente para que los almacenes y minoristas puedan ofrecer 60 productos a precios acordados no puede siquiera dar sus primeros pasos, algo que, a esta altura, ya muchos sostienen que nunca ocurrirá.

La iniciativa ya cumple un mes y los problemas que afronta ayer son los mismos que se daban apenas debutó: en los mayoristas -proveedores de los minoristas- gran parte de los productos involucrados no están, por lo que los pequeños comercios no los pueden poner en sus góndolas.

Este problema tomó tal dimensión que de los 60 productos que conforman esta canasta no se consiguen más de 20. Esta situación, sin embargo, se da sobre todo en Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires, aunque en interior del país es mucho peor.

Según explicó a NA el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), los inconvenientes más fuertes en este sentido se están dando en tres de los productos más esenciales de la canasta, como dos de las presentaciones de aceite de girasol y el azúcar.

"Directamente desaparecieron. En estos casos específicos no se trata de productos difíciles de conseguir, sino que directamente no están disponibles. El caso del azúcar es particular porque nunca hubo problemas, pero en cuanto se acordó que lo podríamos comprar a $ 69 el kilo, no vimos más la marca que forma parte de este programa", apuntó Savore.

Por el momento, la actitud que toman los representantes de los minoristas es la de exponer la problemática ante la Secretaría de Comercio Interior, aunque hasta ahora no obtienen grandes respuestas. (NA)