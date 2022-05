La Cámara de Industriales Molineros rechazó ayer la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y señaló que no va adherir a esa iniciativa impulsada por la Secretaría de Comercio. "El mecanismo decidido por el Gobierno Nacional no habrá de conducir a obtener los resultados para el cual ha sido diseñado. El camino elegido debió ser el subsidio de la demanda, en concreto de aquellos sectores carenciados que son asistidos por el Estado, y no un subsidio generalizado de la oferta que difícilmente llegue a beneficiar a quienes deben ser sus reales destinatarios", sostuvo la entidad empresaria.