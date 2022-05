Inflación: en abril fue 6% y la interanual acumula un 58%, la más alta en 30 años

La inflación de abril fue de 6% y de esta forma la variación interanual trepó a 58%, y se transformó en la más alta en 30 años quebrando los registros desde la hiperinflación previa a la convertibilidad. Con este resultado el primer cuatrimestre cerró con una suba de precios de 23,1%.

Alimentos y bebidas aumentaron 5,9% durante el mes pasado y suben 62,1% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los resultados difundidos ayer por el INDEC están en línea con las previsiones de los analistas y su magnitud ya había sido anticipada por los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.

A su vez ponen en jaque la pauta prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que preveía una inflación de entre 38 y 48% para este año. Asimismo se acerca a los valores máximos de acuerdo paritarios, que por ejemplo, en el caso de bancarios fue de 60%.

"El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina", señaló hoy el presidente Alberto Fernández desde su gira europea.

Al igual que en meses anteriores, la ropa y el calzado lideraron los aumentos y se acercaron a los dos dígitos intermensuales, al ubicarse en 9,9%. En 12 meses el avance es de 73,4%. Cabe puntualizar que es un sector con marcadas políticas proteccionistas.

En tanto, el segmento salud registró una alza de precios de 6,4% en el mes en estudio y 58,5% en comparación con igual mes del año pasado. Los gastos de alquileres y servicios para el hogar se incrementaron 4,6% en abril y 39,8% en un año. A su vez, el equipamiento del hogar aumentó 5,5% y 50,4%, respectivamente.

Los ajustes en algunos servicios, especialmente taxis, provocaron un incremento mensual de 5,3% en transporte y suman en un año 56,5%. Pasado el impacto del inicio de las clases, educación desaceleró su ritmo de aumento de precios a 3,7%, dejando el acumulado anual en 56,2%.

El mismo porcentaje intermensual arrojó el rubro comunicación, que en la medición anual llega a 34,6%. Recreación y cultura tuvo incrementos de 5,2% y 48,7% para cada una de las mediciones.

En tanto, restaurants y hoteles siguió con marcado sesgo alcista al llegar a 7,3% en abril y sumar 73,4% en un año.

Al hacerse la discriminación por bienes y servicios, en abril crecen 6,4% y 5,1%, respectivamente. El incremento de los servicios pese a los congelamientos tarifarios es uno de los datos más preocupantes que arroja el índice inflacionario. En el año las variaciones son 60,4% y 50,9%.

A su vez, el IPC núcleo de abril -que excluye variaciones estacionales- fue de 6,7%, mientras que los precios de productos estacionales crecieron 5,4% y los regulados (tarifas de diferentes servicios) 3,9%.



PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 5,9% en abril, siendo el rubro que más incidió en el alza del costo de vida y se mantiene por encima de las mediciones del nivel general de la inflación.

Si bien el indicador muestra una desaceleración respecto de las subas del 8,6% de febrero y el 7,2% de marzo, si se excluyen esos dos meses, el 5,9% fue el aumento más alto de los últimos cuatro años. Según las cifras oficiales del INDEC, con la exclusión de esos dos meses, el aumento del precio de los alimentos en abril fue el más alto desde septiembre del 2018, cuando llegó al 7,3%.

En abril alcanzan un alza del 28,0% desde diciembre pasado, cinco puntos porcentuales más que la inflación de ese período del 23,1%, y en los últimos doce meses suben un 62,1%, cuatro puntos por encima de la inflación acumulada del 58,0% en la misma comparación.

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones del país y aportó un 1,5% en el aumento de la inflación.

En abril se destacó el aumento de carnes y derivados, pan y cereales, leche, productos lácteos y huevos, por ser los que más incidencia tuvieron este mes. En cambio los precios de las frutas y verduras, tubérculos y legumbres estuvieron entre los de menor incidencia, con caídas incluso en algunas regiones.

En la región Patagónica se alcanzó en abril el aumento más alto en alimentos del 6,7, y el menor indicador se registró en Cuyo, con un 5,6%, mientras que en el Gran Buenos Aires igualó la cifra del nivel general del 5,9%. En la región noreste el costo de los alimento aumentó un 6,4% y en la del Noroeste un 6,3%, ambos por encima de la inflación general de abril.