El 73% de los motociclistas usa el casco en el centro de la ciudad

Se presentaron este jueves los resultados del informe denominado “Prevalencia del uso del casco en Rafaela”, a cargo del Departamento de Investigación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES, sede Rafaela).

La mencionada presentación se llevó a cabo en el auditorio UCES Centro y estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; los docentes miembros del área Investigación de UCES, Sede Rafaela, Lic. Mauro Aimar y Lic. Evelin Olivero; y el jefe de Coordinación del Departamento Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit; entre otros.

Para el Estado local, la difusión pública del informe posibilita que la comunidad tome noción de la relevancia que tiene la temática del tránsito, no solo para el Municipio, sino también para entidades e instituciones que vienen trabajando para que todos tomemos conciencia sobre el peligro que representa para la salud y la vida, no utilizar el casco como medida de seguridad, al transitar por las calles rafaelinas a bordo de una motocicleta.

Además, las cifras le dan a las autoridades locales mayores certezas sobre las acciones que se vienen tomando en la temática, a la vez que sirven para afianzar las políticas públicas en la materia mediante controles y la campaña de concientización “Quién Pierde?”, la cual se viene impulsando en conjunto con entidades, ONG y empresas.

“Para nosotros es muy importante contar con datos que contengan rigurosidad científica. Y este estudio hecho por la UCES, lo tiene”, comentó Jorge Muriel. El funcionario indicó que “estos datos validan las decisiones y las acciones que tomamos a la hora de realizar los controles que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, en puntos específicos de nuestra ciudad, y cuyos resultados nos obliga a tomar medidas que no nos gustan, como por ejemplo, retener las motos que no se encuentran en condiciones de circular”. Muriel reiteró que “la conducta individual es fundamental. Por eso estamos trabajando en las escuelas, las instituciones, empresas con la campaña 'Quién Pierde?'”.



TRABAJO CIENTÍFICO

Por su parte, Mauro Aimar explicó que el estudio sobre el uso del casco en nuestra ciudad surgió “en 2012, a partir de una iniciativa de los alumnos de las cátedras de Investigación de Mercado que dicta la UCES y que reproduce la metodología que se utiliza en otras partes del mundo, adaptado a Rafaela”. Al respecto, el docente investigador subrayó que "el estudio cumple el doble objetivo que tiene la Universidad de generar conocimientos que pueden ser aplicados a problemáticas del territorio donde se inserta y por otra parte resulta un insumo para el proceso de enseñanza-aprendizaje". Aimar dijo que “principalmente, el trabajo consistió en observar quiénes utilizan casco al conducir una motocicleta, en 21 sectores distintos, y en diferentes días de la semana. Los datos obtenidos se volcaron en un mapa que muestra esos puntos distribuidos en tres grandes áreas conformadas por el microcentro, el macrocentro y los barrios. La idea era comparar el uso del casco en cada una de las áreas. Esa tarea la llevamos a cabo de lunes a domingos en distintos rangos horarios. En función de esas variables logramos el dato de uso”.

En concreto, Aimar destacó que “observamos que, con relación al año 2012, el uso del casco tocaba un piso del 60% y, en los años siguientes, subió al 70% con un techo de 75% que la ciudad aún no pudo superar”.



OTROS DATOS

En relación al informe presentado, y entre otros detalles interesantes, fueron 26.383 la cantidad de motos observadas y 28.062 la cantidad de personas observadas en un tiempo total de observación de 165 horas. Según la cantidad de ocupantes en el motovehículo, el 75,8% corresponde a 1 persona (20.016 motos), el 21,2% a 2 personas (5.601) y 0.3% a 4 o más ocupantes (85), situación que se da con más frecuencia durante los fines de semana en los distintos barrios de la ciudad, a excepción del centro y macrocentro. En tanto, el 73% de los motociclistas usa el casco en sectores céntricos de la ciudad, donde suelen existir más controles, y el 27% no lo usa (Ernesto Salva e Iturraspe, Av. Italia y Av. Brasil, Av. Podio y ruta 70 y Bv. Lehmann y L. Maggi son los puntos de observación más elevados en motos con al menos 1 pasajero sin casco). Además, según cada día de la semana, los lunes y viernes (78%) se usa más el caso, disminuyendo notoriamente los sábados (64%) y domingos (49%).