En sesión cargada de emotividad se destacó la labor del periodista Víctor Hugo Fux

Acompañado de familiares, amigos y colegas el homenajeado vivió con sensaciones muy fuertes, y en más de una oportunidad se le escapó alguna lágrima, el repaso de su recorrido por medios locales y nacionales, donde su profesionalismo dejó una marca, sus destacadas notas a personalidades, sus coberturas de eventos deportivos internacionales, y las palabras que le dedicaron los ediles rafaelinos que hicieron hincapié en su imborrable legado al periodismo de la ciudad y, por sobre todo, sus cualidades como persona.

Entre los afectos más cercanos estuvieron su esposa Nanci; su hija, Elizabeth; su hermano William, don Emilio Grande, ex director de Diario La Opinión, su “compañero de ruta” Edgardo Peretti; por el club Atlético de Rafaela, Ricardo Borgogno y Ricardo Tettamanti; Roberto Operto; y Sergio Bellezze, hijo de Leonelo, su “mentor y guía” en la profesión; Alcides Castagno, quien lo introdujo en la televisión,

Vale recordar que la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy y el edil del Frente Progresista Cívico y Social Lisandro Mársico fueron los autores del proyecto de Declaración que reconoció y destacó a Víctor Hugo Fux por su labor en el periodismo.



LA TRAYECTORIA

La norma aprobada indica que Fux es oriundo de Rafaela, se inició en el periodismo diciembre de 1970 en el programa "Deportes en Relieve", que se emitía por LT28 Radio Rafaela, con la dirección de Leonelo Bellezze, su "maestro" en la profesión. Además, trabajó en varias emisoras locales de FM, siempre con sus propios espacios deportivos.

Su primera experiencia en un medio escrito fue en Diario Castellanos (entre marzo de 1971 y abril de 1974), para inmediatamente después incorporarse a Diario La Opinión, medio en el cual continúa desempeñándose. Fue también corresponsal del diario Clarín en la Sección Deportes y además escribió para las revistas Corsa y Hombres & Máquinas.

En televisión, junto a Edgardo Peretti compartió, una década, la conducción de "Deportivamente Hablando" en Rafaela Canal 2.

Entre otros eventos internacionales, siempre acreditado por La Opinión, asistió al Campeonato Mundial de fútbol disputado en Argentina en 1978; a varios Grandes Premios de Argentina y de Brasil de Fórmula 1, Campeonato Mundial de MotoGP y Súper Bike, Rally Mundial, Campeonatos Argentinos y Liga Nacional de Básquetbol, Juegos Odesur y cinco ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, siendo el único argentino en la Sala de Prensa.

A su vez, se dio el gusto de entrevistar a grandes protagonistas de nuestro deporte, como Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Diego Armando Maradona, Roberto De Vicenzo y Carlos Reutemann, este último, con el que mantuvo una excelente relación desde su inicio en el automovilismo, además, como Gobernador de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, fue autor de los libros "500 Millas: una pasión que cumple 80 años", en el año 2006 y "300 Indy: historia de una leyenda", en 2021.



POR EL PLACER DE LEERTE

Tras la lectura del proyecto, Mársico señaló que “Víctor Fux con 51 años en el periodismo, se ha transformado en un referente, no solo para aquellos que comienzan a abrazar esta profesión, sino para los que hace varios años vienen desarrollándose; sus conocimientos y su experiencia en los medios radiales, televisivos y gráficos se amalgaman con su plena dedicación y permanente esfuerzo, por lo cual, no solo ha logrado el reconocimiento y respeto de quienes siguen sus crónicas, sino de sus propios colegas”.

“Con mis pares -continuó- siempre decimos que estas cosas son una caricia al alma y son hechos que se valoran, y en este caso, no solo por una trayectoria de muchos años sino porque esto va a incentivar a Víctor Fux para que nos siga dando el placer de poder seguir leyéndolo después de 51 años de periodismo. Entonces no lo hacemos para que te sientas bien vos Víctor sino para nos hagas sentir bien a todos los que seguimos tus crónicas en diario La Opinión".

Para cerrar la presentación del proyecto, el edil del PDP agradeció especialmente a Edgardo Peretti por los sentidos párrafos finales de la Declaración, y mirando al homenajeado le dijo: “alguien, Víctor, que te tiene un gran afecto desde el alma y en su corazón”.



“ES LA HISTORIA DEL

PERIODISMO RAFAELINO”

En ese texto, su colega y amigo, señala que Fux “conforma en estos días un claro ejemplo de convincente trayectoria profesional, con una completa y diáfana entrega al ejercicio del periodismo”.

Recuerda que “surgido de la gráfica, cuenta en su historial el haber sido pionero de la profesión en la radio y en la televisión de nuestra ciudad” y luego lo describe cabalmente como un “hombre de firmes convicciones y acciones que reflejan esa postura, a lo largo de medio siglo ha ganado con justicia un sitial que no le impide continuar en su loable actitud de sencillez y humildad”.

Y concluye definiendo muy acertadamente que “hoy, más que el Concejo Municipal de la ciudad, quien destaca a este Ciudadano es la propia historia del periodismo rafaelino”.



VOCACIÓN, DEDICACIÓN

Y RESPONSABILIDAD

Por su parte, Sagardoy, coautora de la iniciativa, apuntó que "lleva dedicando toda una vida a esta profesión porque no lo concibe de otra manera y su constante actividad en distintos medios lo transformaron en un ícono del periodismo deportivo. Sea la noticia que le toque dar, todas llevan por igual su marca profesional para transmitir e informar. Siempre ejerció su profesión con pasión y compromiso, buscando respuestas donde surgen preguntas y contribuyendo a buscar soluciones donde hay problemas.

"Víctor ha demostrado que no solo los principios y convicciones que refleja a lo largo de estos primeros 51 años son la base para haber ganado ese lugar privilegiado en su profesión sino también la ética, la vocación, la dedicación y responsabilidad que demuestra en cada uno de sus trabajos".

Sobre el final, la edil celebró el reconocimiento “a personas como Víctor que elevan la calidad de nuestro periodismo”, le agradeció “por honrarnos como rafaelinos, por todo lo que nos has dado y seguir dándole a la ciudad” y parafraseando a “Tronco” Peretti mencionó que “a las personas hay que reconocerlas cuando el lomo todavía está caliente”.

Antes de que se le haga entrega de la copia de la Declaración aprobada por el Concejo todos los ediles destacaron con palabras que le calaron hondo, las virtudes profesionales de Víctor Hugo.



LLENO DE AGRADECIMIENTOS

“De hablar de mí ya se encargaron ustedes y lo dijeron absolutamente todo”, le dijo Fux a los ediles en el inicio de su emocionado discurso que debió frenar un par de veces para contener el llanto.

“Ahora -siguió visiblemente emocionado- simplemente quiero agradecer a todos los que en algún momento de mi vida me abrieron puertas. Y quiero empezar por Leonelo Bellezze que fue mi maestro periodístico y lo voy a seguir diciendo hasta el último días de mi vida. Él me permitió iniciarme en esta actividad, allá lejos y hace tiempo, junto a Fortunato Nari, un prócer de la literatura, que aprobó mi ingreso a la vieja y querida LT 28, algo que no fue poca cosa para mí haber tenido semejante mesa examinadora con Leonello y Fortunato. Después se me siguieron abriendo puertas por la generosidad de colegas y de empresarios: de Ricardo Visconte, en el diario Castellanos; de Emilio Grande, que a sus 93 años hoy me está acompañando y de Roberto Actis, en el diario La Opinión. Después apareció un gran talento y un corajudo de aquellos como Alcides Castagno, que un día nos propuso a Edgardo (Peretti) y a mí hacer televisión, algo nuevo y desconocido para mí, cuando recién comenzaba en Rafaela. Estuvimos más de 10 años, con Edgardo, mi compañero de ruta, haciendo Deportivamente Hablando, un ícono de la televisión de Rafaela, los lunes a la noche. Podría seguir los agradecimientos con “Tato” Piedrabuena y Oscar Demonte, que facilitaron sus emisoras para poder seguir expresándome en esto que tanto me apasiona”.

Luego, sabiendo que se iba a quebrar, se tomó unos instantes para dedicarle lo que venía a su familia “A mi esposa Nanci, desde hace 37 años, a Elizabeth y Evelin, mis hijas, a mis padres, que me iniciaron en esto, a Luis y Malvina, que fue quien me dio ese primer empujón para que me presente en la radio. A mis hermanos, William, que está acá, a Edwin, que lamentablemente nos dejó muy joven”.

Pasado el momento más duro, prosiguió disculpándose porque “seguramente, me voy a olvidar de mucha gente. Tengo compañeros de la escuela primaria que me están acompañando, … compañeros de la vida, muchos colegas, amigos por sobre todas las cosas y un agradecimiento a todos los integrantes de este Cuerpo legislativo, a vos Alejandra y a vos Lisandro por este reconocimiento, por esta distinción".



OTRO RECONOCIMIENTO

Atlético también quiso estar presente en el reconocimiento por la vinculación de tantos años de Víctor Fux con el automovilismo de esa institución y la gente de la subcomisión le entregó una plaqueta de agradecimiento. Ricardo “Chispa” Borgogno expresó que en ese acto el club destaca: “a una persona que nos acompañó desde el primer momento. Gracias, Víctor Hugo, por este reconocimiento que te merecés".