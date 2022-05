Convenio entre Rafaela y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad

En las instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), se llevó adelante este jueves la firma del convenio de fortalecimiento y/o creación de áreas locales entre el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe y las diferentes localidades que conforman el Departamento Castellanos.

El acto fue encabezado por la subsecretaria de fortalecimiento territorial en Igualdad, Género y Diversidad, Soledad Zalazar; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe, Victoria Mántaras; y la Secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe. Estuvieron presentes también, representantes de los municipios y comunas que suscribieron al convenio.

Cabe destacar que además de Rafaela, firmaron Aurelia, Bella Italia, Colonia Aldao, Colonia Bicha, Colonia Bigand, Colonia Iturraspe, Colonia Margarita, Colonia Raquel, Coronel Fraga, Egusquiza, Esmeralda, Estación Clucellas, Eusebia y Carolina, Eustolia, Frontera, Galisteo, Garibaldi, Hugentobler, Humberto Primo, Josefina, Lehmann, María Juan, Plaza Clucellas, Presidente Roca, Pueblo Marini, Ramona, Saguier, San Vicente, Santa Clara de Saguier, Sunchales, Tacural, Vila, Virginia y Zenón Pereyra.

El convenio busca que municipios y comunas desarrollen un proyecto institucional de políticas vinculadas a la promoción de derechos; la prevención y atención en violencias por motivos de género; la diversidad sexual; y los cuidados, de acuerdo a las necesidades de cada territorio, impulsando las visiones de los gobiernos locales. Esto implica la recepción de recursos técnicos y económicos para trabajar políticas concretas, adaptadas a cada territorio, que aporten a la construcción de sociedades más igualitarias.



LLEGAR A CADA RINCÓN

“Hacía un repaso de cómo llegamos en el 2019, donde nos encontramos con 143 convenios firmados, y hoy, durante todo este año hemos firmado 302; es decir, que hemos incrementado en más de un 110 por ciento. Eso significa que podemos llegar y aterrizar con nuestras políticas públicas en cada uno de estos lugares”, manifestó Zalazar. “Esas áreas locales son la primera puerta que se golpea cuando hay una situación de vulneración de derechos, tanto para mujeres como para personas de la diversidad sexual. Pero también es cierto que el ministerio busca que no solamente trabajemos las urgencias, que claramente son nuestra prioridad, pero también tenemos que trabajar la autonomía económica de las mujeres y de las diversidades, las nuevas masculinidades, la capacitación constante de cada uno de los recursos humanos que tenemos en los municipios y comunas. Lo que estamos haciendo en este momento es tratar de llegar con recursos técnicos y económicos a cada rincón”, agregó. Con respecto a los pasos a seguir luego de las firmas de los convenios, Zalazar dijo: “Una vez que terminamos de completar todas las firmas de la provincia, se empieza con una resolución. Luego viene otro trámite administrativo donde interviene el Tribunal de Cuentas. Después se empiezan a generar las órdenes de pago donde se hace un solo desembolso a cada municipio, que se administra en el plazo de 3 meses. Y a partir de allí se hace una rendición”.



ACOMPAÑAMIENTO

A su turno, Myriam Villafañe, indicó: “Es un área que en los últimos tiempos ha crecido mucho la demanda de acompañamiento y asesoramiento de muchas situaciones que tienen que ver con violencia, con distintos tipos de violencia. Así que para nosotros la firma de este convenio viene a fortalecer muchísimo la Oficina. De hecho, el municipio tiene un equipo que se ha fortalecido en los últimos tiempos y que ahora queremos incorporar promotores territoriales que trabajen este tema; queremos estar más aún en los barrios de lo que estamos hasta el día de la fecha”.

“Esta ayuda, este acompañamiento del Gobierno Provincial y la decisión del Gobernador Omar Perotti de acompañar a la Municipalidad de Rafaela es importantísimo. Hemos firmado en el día de hoy un convenio por $2.450.000 que viene a fortalecer todas las acciones que estamos llevando adelante desde la Oficina Municipal de Violencia de Género”, sumó.



GUARDIA SOCIAL

“Es una guardia que hemos reforzado por la cantidad de situaciones que abordamos a diario. No es que no hay problemas en la ciudad, sino que se abordan inmediatamente. Hemos encontrado esa veta, esa forma de poder trabajar; es decir, no esperar hasta el otro día, no esperar que pase el fin de semana. Y la verdad que no es que no hay situaciones de violencia, sino que son abordadas inmediatamente por el equipo que hemos conformado. Justamente tiene que ver con la Guardia Social, que es distinta a la que funciona en la Oficina Municipal de Género. Y habla a las claras de todo esto que estamos sumando, que sin la ayuda del Gobierno provincial no sería posible”, explicó la Secretaria de Desarrollo Humano.