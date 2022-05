Drama romántico en su espacio de autor

"Las cosas que no te conté", del realizador William Nicholson, retrata el naufragio de un matrimonio adulto interpretado magistralmente por Annette Bening y Bill Nighy.

Desde el Municipio se destacó que el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera que esta semana se extenderá desde el sábado 14 al martes 17 de mayo, con excepción del día viernes que no habrá funciones por la presentación del show musical de La Beriso.

Como novedad en su espacio destinado al cine de autor se proyectará "Las cosas que no te conté", film dirigido por William Nicholson, más conocido por sus trabajos como guionista, y dos veces nominado al Oscar en esta categoría por su labor en Tierra de sombras de Richard Attemborough, 1993 y Gladiador de Ridley Scott, 2000.

En este drama romántico, Annette Bening y Bill Nighy son un matrimonio por separarse tras 29 años de matrimonio y Josh O'Connor ("The Crown"), su hijo. A partir de ese momento, cada uno de ellos, a su manera, buscará la forma de rehacer su vida en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados de Hope Gap.

La misma se podrá ver a las 21:30, con una entrada general de $400.

Además, continúa para toda la familia, "Sonic 2", secuela animada sobre el héroe más veloz de los videojuegos.

Sonic, el erizo azul que puede correr a velocidades supersónicas regresa en una nueva aventura en la que el maníaco Dr. Robotnik (interpretado por Jim Carrey) regresa a la Tierra esta vez acompañado por un nuevo aliado: Knuckles. Sonic y su nuevo amigo Tails son todo lo que se interpone en su camino.

La misma podrá verse doblada en el horario de las 18:00, con una entrada general de $400.



Espacio INCAA

En el segmento destinado al Cine Nacional, se proyectará "Matar a la bestia", de Agustina San Martín, film argentino que habla sobre la identidad y el despertar sexual.

Emilia, de 17 años, llega al albergue de su tía Inés en la frontera entre Argentina y Brasil, en busca de su hermano perdido hace mucho tiempo. En esta exuberante jungla, donde abundan los mitos y leyendas locales, una peligrosa bestia que se cree que es el espíritu de un hombre malvado que toma la forma de diferentes animales, parece estar deambulando. En un viaje en pleno despertar sexual, Emilia tendrá que enfrentarse a su pasado para matar a la bestia.

Este drama se podrá ver a las 20:00, con una entrada general de $100 y descuento a jubilados y estudiantes $50.