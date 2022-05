Concejo: procedimientos para el período de transición

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana el Concejo Municipal llevó a cabo un encuentro ordinario en su recinto de sesiones Mirta Rodríguez.

En la oportunidad, tras el izamiento del pabellón patrio, que estuvo a cargo de la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto, fue aprobado el acta del encuentro anterior, se oyeron algunas exposiciones y el detalle del Informe de Presidencia.

Seguidamente se pasó a considerar el tratamiento del Orden del Día.



Proyectos presentados

Fue girado a comisión un proyecto de Declaración elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler que declara de Interés Educativo, Cultural y Ciudadano el libro "Con la patria en el alma", del aviador naval Owen Crippa. La fundamentación fue responsabilidad de Carolina Giusti.

La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza que remitieran María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Establece procedimientos para el período de transición de autoridades políticas en el ámbito del Departamento Ejecutivo. La encargada de fundamentar fue la concejal Bugnon.

Mereció la aprobación del cuerpo un proyecto de Minuta de Comunicación presentado por Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Requiere del Departamento Ejecutivo información referida a diversos aspectos relativos a la forestación y arbolado público en la ciudad. En los fundamentos ofrecidos por Dobler se dio cuenta que ambos autores del proyecto integran la comisión de arbolado público y no fueron convocados al encuentro. Por su parte Bertoglio resaltó que en la reunión de referencia se contó con la participación de numerosos funcionarios.

Mereció la aprobación del Cuerpo un proyecto de Resolución presentado por Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Santiago Dobler, Pablo Ghiano y Horacio Bertoglio. Crea la Comisión Especial Quincuagésimo Aniversario del Concejo Municipal, fundamentado por Andrea Ochat.

También tuvo curso favorable un proyecto de Declaración elevado por Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Santiago Dobler, Pablo Ghiano y Horacio Bertoglio y fundamentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto.Declara de Interés Ciudadano la Jornada de Malvinización “Gesta de Malvinas - sus protagonistas cuentan la historia”.

La misma suerte corrió un proyecto de Declaración presentado por Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Santiago Dobler, Pablo Ghiano y Horacio Bertogliom y fundamentado por Andrea Ochat. Declara de Interés la trayectoria deportiva de la basquetbolista sunchalense Lara Tribouley.

También fue aprobado el proyecto de Minuta de Comunicación elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio y fundamentado por la concejal Bugnon. Insta al Departamento Ejecutivo al cumplimiento de la Ordenanza Nº 2865, herramienta sancionada el 15 de octubre de 2020 relacionado al registro municipal de contratos, convenios y concesiones.

Tuvo curso favorable un proyecto de Minuta de Comunicación elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio y que fuera fundamentado por Horacio Bertoglio.Solicita al Departamento Ejecutivo que en un plazo de 30 días actualice los contenidos de la página web oficial de la Municipalidad.

También mereció la aprobación del cuerpo un proyecto de Minuta de Comunicación elevado por Andrea Ochat y fundamentado por su autora. Solicita al Departamento Ejecutivo dé cumplimiento a la Ordenanza N° 2598, así como la realización de una campaña para su difusión. Se trata de una ordenanza aprobada hace varios años y que establece que en pos de evitar el desecho de alimentos no consumido, cada local gastronómico debe ofrecer a sus comensales, lo que no consumió del menú requerido para que puedan llevarlo a su domicilio.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler y fundamentado por la concejal Giusti. Ordena el análisis, diseño y ejecución de acciones necesarias que garanticen la seguridad en la intersección de calles Güemes y Láinez.

El mismo resultado obtuvo un proyecto de Ordenanza elaborado por Carolina Giusti y Santiago Dobler y fundamentado por Dobler. Modifica el artículo Nº 8 de la Ordenanza N° 2434.

Fue aprobado un proyecto de Minuta de Comunicación remitido por Carolina Giusti y Santiago Dobler y fundamentado por Dobler. Insta al Departamento Ejecutivo a la realización de tareas de desmalezado y limpieza de los terrenos municipales del Área de Servicios, así como el cumplimiento de la Ordenanza N° 2434.

También fue aprobado un proyecto de Minuta de Comunicación elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler y fundamentado por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de las obras necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos que transitan por calle Santa Cruz, en su intersección con Mendoza y Güemes.