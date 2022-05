BUENOS AIRES, 13 (NA). - Se acerca el Encuentro de Cine Europeo. Del 16 al 22 de mayo, se realizará una serie de funciones presenciales en El Cultural San Martín y la Alianza Francesa de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad en la sala.

La programación abrirá con la proyección de la película finlandesa Damas de acero, de Pamela Tola. A lo largo de los días, se presentarán las siguientes cintas: En la sombra (Alemania), Fox in a Hole (Austria), Lola (Bélgica), Excursión corta (Croacia), Un bocado exquisito (Dinamarca), Sanremo (Eslovenia), La última lección (Francia), Go for Broke (Grecia), Bad Poems (Hungría), Easy Living (Italia), Comunión (Polonia), Un fin del mundo (Portugal), Tigers (Suecia), Invisible (Lituania, Letonia), Let There be Light (Eslovaquia, República Checa) y Her Job (Grecia, Francia, Serbia).

Cabe recalcar que algunas de las cintas mencionadas estarán disponibles sólo de manera virtual y otras, de manera presencial. Mientras que, hay una selección de producciones que estarán disponibles tanto online como en los cines.

Cada filme presenta la mirada de cineastas europeos sobre retos universales que repercuten en lo individual. Además, invita al público a reflexionar sobre el contexto actual, la necesidad de transformación a nivel personal, así como sociedad, frente a los desafíos de la actualidad y del futuro.

El Encuentro de Cine Europeo es coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina y cuenta con el apoyo de diferentes Embajadas e Institutos Culturales de los Estados Miembros de la UE acreditados en Argentina.

Para conocer en detalle sobre este encuentro, se puede entrar al siguiente link https://cineueargentina.com/ y consultar cuáles son las funciones presenciales y los eventos especiales que se van a estar brindando.