Sportivo Norte visita a Unión

Sportivo Norte es líder de la zona B del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y este jueves jugará en el adelanto con Unión de Sunchales, elenco que quiere despegar de los puestos de abajo.

El partido comenzará a las 22.00hs y será arbitrado por Guillermo Vacarone, quien tendrá como asistentes a M. Bauer y G. Moreno.

El Negro, con 10 puntos, lidera las posiciones y viene de golear 6-3 a Atlético de Rafaela de visitante. Los Bichos Verdes, por su parte, igualaron 1-1 con Atlético María Juana.



EL RESTO DE LA FECHA. Viernes 21.30hs Arg. Quilmes vs Brown San Vicente, Dep. Ramona vs 9 de Julio. Domingo 15.30hs Dep. Aldao vs Ben Hur, Peñarol vs Arg. de Vila, Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela, Talleres María Juana vs Dep. Libertad, Florida vs Ferrocarril del Estado, Bochófilo Bochazo vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 15, puntos; 9 de Julio 12; Dep. Aldao 8; Dep. Tacural 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Ramona 4; Arg. de Vila 3; Brown SV 3.



ZONA B: Sportivo Norte 10, puntos; Arg. Quilmes 9; Atlético María Juana 8; Bochazo 7; Libertad 7; Florida 6; Unión 6; Ferro 5; Talleres (MJ) 2.