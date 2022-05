El Apertura de Inferiores en su etapa de definición

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol disputó su séptima fecha y el próximo fin de semana, cuando se disputó el octavo y penúltimo capítulo, se podrían consagrar los primeros campeones.

En Quinta el líder es Peñarol con 17, seguido por Libertad con 15 y Atlético 14. En Sexta también lideran los de Villa Rosas, con 18 unidades, seguidos por Ferro 15 y Unión 13. En Séptima Atlético y Ben Hur marchan con 18, seguidos por Unión con 17. En Octava , Atlético lidera con 21, seguido por Peñarol con 14 y Unión (con un partido menos), con 12. En Novenala Crema tiene 19 y sus seguidores, Ferro y Ben Hur 16. En Pre-Novena la BH lidera con 21 y Atlético viene con 18, seguido por Unión con 15. En las dos infantiles Atlético se ubica en lo más alto con 21 puntos en 2010 (Unión viene con 18) y 16 en 2011 (Ferro 15 y Sportivo 14).



Todo lo ocurrido el último sábado:



Quinta División: Atlético 4 (Juan Mitri, Lautaro Fagioli, Valentín Luciani y Yosemir Viñuela) - Independiente (SC) 0, Sportivo 1 (Santiago Sarco) - Libertad 2 (Felipe Montini y Joaquín Reynoso), Unión 3 (Santino Barraza x 2 y Uriel Porra) - Quilmes 1 (David Ramírez), Ferro 0 - Ben Hur 2 (Brandon Acosta y Kevin Mansilla), 9 de Julio 0 - Peñarol 2 (Enzo Wattier y Francisco Santana).



Sexta División: Atlético 2 (Matías Vallejos y Luciano Córdoba) - Independiente (SC) 0; Sportivo 0 - Libertad 1 (Lautaro Monzón), Ferro 2 (Maximiliano Chazarreta x 2) - Ben Hur 0, 9 de Julio 0 - Peñarol 1 (Marcelo Alfonso).



Séptima División: Unión 6 (Ciro Alberto x 3, Maximiliano Gianti, Mateo Bujonok y Nahuel Lastra) - Quilmes 0, Ferro 0 - Ben Hur 1 (Bautista Ferreyra) y 9 de Julio 1 (Renato Sánchez) - Peñarol 0.



Octava División: Atlético 7 (Alejo López x 2, Felipe Soperez x 2, Santiago Manzo, Luciano Almirón y Bautista Barlasina) - Independiente (SC) 0, Sportivo 3 (Maximiliano Riquelme, Brian Pereyra y Thiago Stéfano) - Libertad 2 (Valentino Bossetti y Nahuel Gudiño) ), Unión 8 (Ever Cabral x 2, Genaro Autino x 2, Nahuel Cuello, Tomás Franza, Omar Griotti y Cristian Gómez) - Quilmes 0, Ferro 1 (Bruno Vulpetti) - Ben Hur 2 (Tomás Leurino y Valentín Cross) y 9 de Julio 0 - Peñarol 1 (Walter Barboza).



División Novena: Atlético 11 (Máximo Schanz x 2, Valentino Valiente x 2, Román Jara x 2, Denis Stracqualursi, Thiago Arnold, Juan Correa y Valentín Coria) - Independiente (SC) 0; Peñarol 1 (Jesús Maine) - Libertad 0; Unión 6 (Jeremías Pagliero x 2, Juan Scarafía x 2, Facundo Ortega y Ezequiel González) - Quilmes 1 (Rodrigo Meyer Bogado), Ferro 0 - Ben Hur 0, 9 de Julio 1 (Jonatan Rojas) - Peñarol 0.



Pre-Novena : Ferro 0 - Ben Hur 5 (Renzo Albuatti, Alfonso Bessone, Agustín Colman, Lorenzo Panizza y Lionel Quiroga) - Peñarol 0.



Categoría 2010: Independiente (SC) 0 - Atlético 2 (Lázaro Sánchez y Adriano Gandín), Libertad 4 (Matías Ballari x 2 y Lorenzo González x 2) - Sportivo 2 (Ulises Suárez x 2), Quilmes 1 (Agustín Segovia) - Unión 5 (Máximo Fabio, Valentino Enrici, Francisco Griotti, Lautaro Ostertag y Mateo Barra), Ben Hur 0 - Ferro 4 (Joaquín Passarino, Tiziano Rodríguez, Valentino Cront y Bautista Ponce De León), Peñarol 0 - 9 de Julio 1 (Valentín Coronel).



Categoría 2011: Independiente (SC) 0 - Atlético 4 (Benjamín Lorenzatti x 2, Lautaro Yacob y Bruno Khun), Libertad 1 (Lucas Cheta) - Sportivo 4 (Stéfano Scherettter x 2, Lionel Bravo y Francisco Moreyra), Quilmes 0 - Unión 4 (Ignacio Ochat x 2, Jaen Barolo y Catriel Molina), Ben Hur 0 - Ferro 3 (Thiago Jaime x 2 y Matías Ballario) y Peñarol 1 (Ignacio Armenta) - 9 de Julio 1 (Facundo Salusso).



Próxima fecha (8º): Ben Hur vs Unión, Arg. Quilmes vs Sportivo Norte, Dep. Libertad vs Atlético de Rafaela, Ind. San Cristóbal vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio.



Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localidades.