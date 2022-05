"No he decepcionado a mi electorado" y "mi gran adversario es Macri"

El presidente Alberto Fernández elevó el perfil en los medios internacionales durante su gira por Europa, con entrevistas en distintas cadenas en las que habló de la situación del Frente de Todos y las expectativas de cara a 2023. "No he decepcionado a mi electorado", sostuvo el mandatario nacional en declaraciones al canal alemán DW en español.

El jefe de Estado volvió a hablar de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que esa frase respondió cuando le preguntaron si coincidía con el análisis que hace el kirchnerismo más duro sobre la relación con los votantes de 2019.

En otro pasaje de la entrevista, cuando la periodista citó encuestas locales, el Presidente expresó: "Yo confiaría un poquito menos de los números de las encuestas, que están muy manipuladas".

"El problema mío no es la reelección mía, sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar", subrayó Fernández, y agregó: "Tengo un solo objetivo que lograr y es que nunca más el neoliberalismo gobierne la Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario es Macri".



CUMBRE DE LAS

AMÉRICAS

El presidente Alberto Fernández confirmó que asistirá a la próxima Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, pero pidió que estén invitados al evento todos los países. Esto es, que sean parte también Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes no fueron invitados y razón por la cual el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, canceló su participación. (NA)