En Alemania, Fernández cuestionó las sanciones económicas a Rusia

BERLÍN, (NA). - El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer en Alemania las sanciones económicas impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, al considerar que "impactan negativamente a nivel mundial", al cabo de una reunión bilateral con el canciller germano Olaf Scholz celebrada en el marco de su gira por Europa.

Al término de su encuentro privado en Berlín, ambos funcionarios brindaron declaraciones a la prensa, en las que coincidieron en el repudio a la guerra en Ucrania, aunque el mandatario argentino se expresó sobre las consecuencias generadas por las medidas punitivas aplicadas internacionalmente contra el país que gobierna Vladimir Putin.

"Estoy convencido de que debemos buscar caminos que cuanto antes pongan fin al conflicto que se lleva vidas, es objetivamente inmoral, y por lo tanto tenemos que tratar de encontrar un camino de salida a este conflicto", sostuvo Fernández, en tanto Scholz se mostró más enérgico con sus palabras.

"Coincidimos en condenar esta brutal agresión de Rusia", dijo el canciller alemán y añadió que "las gravísimas violaciones del derecho internacional y el orden internacional no pueden ni deben quedar sin respuesta".

El mandatario nacional también sostuvo: "La Argentina objetivamente no tiene muchas sanciones económicas para aplicar porque el vinculo económico con Rusia es nulo. Sí digo que las sanciones económicas aplicadas a Rusia repercuten negativamente en la Argentina y en el mundo".

"Por eso insisto en que tenemos que encontrar un camino rápido que ponga solución al conflicto bélico", agregó. En la misma línea, aseguró que Rusia debe seguir formando parte del G-20, lo que permitiría "explicarles todo lo que el mundo está sufriendo por las decisiones que el país ha tomado".

Por su parte, Scholz acotó: "Alemania apoya a Ucrania y le agradecí al Presidente (Fernández) por la determinación con la que Argentina apoyó la condena a Rusia en los foros internacionales" a la invasión ordenada por el Kremlin a su vecino país y que se inició el 24 de febrero pasado.

Además, agregó: "Es una guerra que nos afecta a todos, que queremos ponerle fin. También apuntamos a conseguir el cese de armas y que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Queremos un acuerdo de paz entre ambos países, y tenemos que hacer valer nuestro peso para que esto vaya para esta dirección".

En la misma línea, Fernández declaró: "Éste no es un conflicto entre la OTAN y Rusia, ha trascendido esos límites. Está afectado a todo el mundo y el mundo no puede mirar impávido". Y sumó: "Más allá de repudiar la agresión que padece Ucrania, hay que buscar caminos para ponerle fin a este guerra. Es inmoral desatar una guerra que tras la pandemia se sigue llegando vidas".

Por otro lado, el canciller alemán celebró el acuerdo impulsado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al comentar que "es una condición necesaria" para avanzar en otras discusiones económicas entre la Argentina y Alemania, y reveló que durante la reunión bilateral de este miércoles en Berlín conversó con Fernández sobre los procesos inflacionarios que se registran en el mundo.

El Presidente también le manifestó al canciller "el deseo y la vocación de alcanzar un acuerdo con el Club de París, que es otro de los problemas que hemos heredado", y le garantizó un "trato igualitario de los acreedores argentinos".

Scholz, además, comunicó que acompañará a las empresas alemanas en su vinculación con la Argentina y contó que junto al jefe de Estado nacional trabajarán en establecer acuerdos de cooperación en materia energética.

"Argentina tiene enorme potencial en energía renovable, sobre todo en hidrógeno verde", indicó en rueda de prensa.

Sobre el tema, el Presidente aseguró finalmente: "Somos un reservorio de lo que el mundo está demandando: somos grandes productores de alimentos y de energía, y tenemos la segunda reserva de gas no convencional que queremos que sirva para proveer al mundo de gas licuado. Creo que Alemania puede confiar en nosotros".