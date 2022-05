División de puntos

El torneo de Divisiones Inferiores de AFA, de la Primera Nacional, puso en juego su séptima fecha. En dicha ocasión, Atlético de Rafaela se midió con Nueva Chicago. En la cancha principal del predio 'Tito' Bartomioli lo hicieron las categorías menores, mientras que las tres mayores se presentaron en Mataderos.

El Celeste, líder de la tabla general de la Zona, se quedó con tres triunfos y sigue liderando en cuatro divisionales.



Los resultados fueron los siguientes:



- Cuarta División: Nueva Chicago 3 vs. Atlético 2 (Ezequiel Nicle y Ezequiel Bustos).

- Quinta División: Nueva Chicago 2 vs. Atlético 1 (Iván Bravo).

- Sexta División: Nueva Chicago 0 vs. Atlético 2 (Agustín Luna y Gino Miranda).

- Séptima División: Atlético 2 (Francisco Gramaglia y Joaquín Trionfini) vs. Nueva Chicago 4.

- Octava División: Atlético 4 (Valentino Gandin x 2, Gino Franzetti y Jorge Sarponti) vs. Nueva Chicago 0.

- Novena División: Atlético 4 (Stefano Casale, Santino Boidi, Diego Maciel y Antonio Condrac) vs. Nueva Chicago 0.