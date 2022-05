Una nueva edición del Congreso Argentino de Derecho Ambiental

Los días 5 y 6 de mayo marcaron el regreso del evento sobre Derecho Ambiental más importante de la Argentina, luego de casi tres años de ausencia, debido a las restricciones sanitarias que obligaron a suspender su realización.

La actual VIII Edición de la clásica reunión anual organizada desde el año 2012 por la Fundación Expoterra y la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra entre los primeros eventos jurídicos de convocatoria masiva que se organizan completamente de manera presencial, marcando el reencuentro de cientos de especialistas en la temática.

Alrededor de 500 personas colmaron ambos días el Aula Magna de la Facultad de Derecho y dieron marco a las más de 40 exposiciones que giraron en torno a las finanzas sostenibles, la innovación y la inteligencia artificial, el rol de las empresas en la protección del ambiente, la justicia ambiental, entre otros.

Las Conferencias Magistrales estuvieron a cargo de profesores de nacionales e internacionales con reconocida trayectoria como el académico francés y profesor Emérito de la Universidad de Limoges, Michel Prieur, la jurista mendocina y ex jueza del máximo tribunal de su provincia, Aida Kemelmajer o el destacado especialista Néstor Cafferatta -actualmente secretario de Causas Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-.

Convertido en una marca registrada de Fundación Expoterra a través de los años, este congreso reúne a personalidades relevantes del Derecho Ambiental. En el final del evento, el viernes por tarde, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, brindó la conferencia del cierre junto a la Dra. Sheila Abed, Directora del Instituto Interamericano de Justicia y Sustentabilidad. Ex Presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental de UICN.

En su disertación -sobre "Una salud: una convención internacional sobre las pandemias"-, Prieur sostuvo que "la pandemia representa una amenaza universal que exige una respuesta basada en la solidaridad universal y en el compromiso de todos los actores implicados". En tal sentido, recordó que "el preámbulo de la Constitución de la OMS establece que 'salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados'".

En este escenario, el reconocido académico francés expresó en su presentación que "el convenio mundial para la preparación y la respuesta a las pandemias en cuanto instrumento universal es indispensable para garantizar el bienestar de la humanidad y la viabilidad del planeta". Y lamentó que la OMS "no ha tenido en cuenta la urgencia de salud universal" pues la "adopción final del convenio se producirá a fines de 2024" por lo que se preguntó: "¿la urgencia de salud universal necesitaría dos años?". Y recordó que ante la emergencia nuclear por la explosión de la planta ucraniana de Chernobyl en 1986, la adopción de un convenio internacional sobre accidentes de este tipo se cristalizó en apenas cinco meses.

Otros dos rafaelinos participaron de este foro: el Dr. Enrique Peretti, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, quien integró el panel del Conversatorio sobre "El rol de los tribunales de justicia en tiempos de cambio climático, catástrofes ambientales, pandemias y pérdida de biodiversidad"; y el Dr. Pablo Lorenzetti -miembro del Comité Académico de Fundación Expoterra, profesor y coordinador de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la UBA y recientemente juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Sala II, de los Tribunales de Rafaela-, quien participó del Conversatorio sobre el tema "20 años de La Ley General del Ambiente: balances y perspectivas".

En este marco, se destacó en esta octava edición del Congreso de Derecho Ambiental la presencia de más de cien jóvenes, provenientes de más de 20 universidades de todo el país, que fueron becados por la Fundación Expoterra.

En el primer Conversatorio, dedicado al tema "Instrumentos financieros y rol de las empresas en la conservación de los bienes comunes, el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Matías Isasa, resaltó que "los bonos verdes, sociales y sostenibles se transformaron en una herramienta muy utilizada, tanto por corporativos grandes como por empresas pymes".

Isasa recordó que en la actualidad el panel de bonos verdes sociales y sostenibles tiene más de 25 emisiones certificadas.

La CNV implementó una serie de iniciativas desde 2021 en esta materia, con normativas específicas, vehículos de inversión colectiva, productos e instrumentos destinados a avanzar en el desarrollo de una industria de financiamiento sostenible. Como es el caso del Programa de Finanzas Sostenibles, que cuenta con tres guías vinculadas con la Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales Argentino, la Emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables y la destinada a Evaluadores Externos de Bonos SVS.

Otras medidas fueron la aprobación de varios Fondos Comunes de Inversión Abiertos ASG, la emisión de un bono social de una asociación civil y el lanzamiento de un espacio de asistencia técnica junto al Banco Mundial para fomentar las finanzas sostenibles.