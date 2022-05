"Rafaela se está consolidando como una ciudad de eventos", indicó Diego Peiretti

Durante la jornada de ayer, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti representó al municipio en Buenos Aires en la Feria Meet Up. Allí se encontró promocionando la “Semana del Automovilismo” que tendrá lugar en nuestra ciudad en este mes de mayo.

El secretario estuvo acompañado del secretario Provincial de Turismo, Alejandro Grandinetti; la coordinadora municipal del Área de Turismo, Alejandra Mahieu y el presidente de la comisión de Automovilismo de Atlético Rafaela, Adrián Sanmartino.

Cabe resaltar que la Feria Meet Up es organizada por AOCA, en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes, Visite Buenos Aires, el Instituto de Promoción Turística de la Nación (Inprotur) y con el apoyo de importantes organismos y empresas del sector.



LA JORNADA

Diego Peiretti expresó que “Rafaela se está consolidando como una ciudad de eventos, en este caso la promocionamos en Buenos Aires, junto a la “Semana del Automovilismo”. Es muy importante fortalecer el turismo de reuniones por el impacto económico que generan en la ciudad; para poder fortificarlo debemos apoyarnos en la articulación público-privada”.

Además, el funcionario agregó que “el sector privado es el que tiene la iniciativa de plantear determinados eventos y el Estado local junto al provincial le da una apoyatura para que se puedan llevar adelante y puedan trascender las fronteras de la ciudad y de la provincia de Santa Fe”.

Seguidamente, Alejandro Grandinetti demostró en el encuentro “la importancia de estar presentes en Meet Up. Una feria que es específica para el turismo de reuniones. En tal sentido, el Gobierno provincial apuesta por este sector turístico, que es uno de los más lentos en su recuperación luego de la pandemia. Allí Rafaela se encuentra presente, invitada por dicho Gobierno, junto a Esperanza, Rosario y Santa Fe”.

Por último, Adrián Sanmartino brindó detalles sobre el programa que tiene prevista la “Semana del Automovilismo”. Allí contó que “se inicia con una carrera de baquets, el día sábado 21, que seguirá la traza por distintas localidades de la zona, la misma que se realizó en el año 1922, por eso se celebran 100 años de esa carrera. El domingo 22, la misma competencia continúa en el Autódromo de Rafaela. Durante la semana habrá charlas sobre nuevas tecnologías, seguridad vial, entre otras. El miércoles 25 habrá una exposición de autos antiguos de distintas categorías y hacia el fin de semana del 28 y 29, el TC con el prestigio que conlleva esa categoría, con récord de corredores. Se esperan récord de asistentes con cincuenta o sesenta mil turistas en la ciudad”.