Pullaro presentó Agenda Abierta 2023

“Es un gusto estar nuevamente aquí con esta propuesta que estamos llevando adelante en diferentes puntos de la provincia. Estamos innovando en la elaboración de políticas públicas porque Agenda Abierta es una forma y un método que nos hemos impuesto para pensarlas y llevarlas adelante en el próximo gobierno de la provincia. En ese marco, entendemos que es fundamental escuchar mucho a la sociedad civil, a empresarios, a productores agropecuarios, pero también a los representantes de las instituciones intermedias”, dijo a modo de introducción en conferencia de prensa.



“Por un lado, -continuó- las agendas territoriales nos muestran los problemas que tienen las regiones de la provincia y, al mismo tiempo, nos marcan las debilidades y las fortalezas con que cuentan. En este esquema de trabajo intentamos tomar todas esas situaciones para luego, con nuestros equipos técnicos, transformarlas en políticas públicas y hacer una devolución a cada uno de los territorios”.



Maximiliano Pullaro indicó que este proyecto participativo se contrapone a lo hecho por el actual gobierno provincial “que abandonó las políticas públicas que se venían ejecutando en la mayoría de las áreas y pasó a la improvisación al no saber qué hacer en cada una de ellas”.





DE LA MANO DE LA GENTE

En nuestro grupo político en Rafaela tenemos incorporaciones de agrandan y enriquecen la mirada que teníamos sobre miradas de políticas públicas.Hay dirigentes importantes que participaron en la gestión nacional del Gobierno anterior, como Mauricio (Basso), pero también queremos que venga a aportar una directora de escuela, un jefe policial, dirigentes vecinal porque la idea es tener un programa que se haga de abajo hacia arriba, unos y otros sentados a la misma mesa escuchando mucho las demandas de la sociedad. Los políticos estábamos acostumbrados a diseñar políticas públicas en oficinas de la ciudad de Santa Fe o en Capital Federal y queremos cambiar esa lógica. A eso apuntamos y esperamos que el lunes sea un exito”.



“No queremos solo llegar al Gobierno en el 2023 para llevar adelante políticas sino que queremos hacerlo de la mano de la gente, de la sociedad civil agendando los problemas que hay en el territorio para resolverlos. A partir de esta premisa llegamos con Agenda Abierta tanto en las ciudades más grandes como a las micro regiones de la provincia. Comenzamos en Firmat, seguimos en Carlos Pellegrini, el lunes estaremos aquí, en Rafaela”.



Satisfecho por el camino recorrido hasta aquí, el Diputado provincial destacó que “más de 400 personas ya participaron de Agenda Abierta y han aportado muchísimas ideas para trabajar y pensar políticas públicas para 2023/2027 y de esta manera vamos a seguir trabajando para presentar, sobre el final de este año, un programa de gobierno que pondremos también a disposición del resto de los partidos políticos de la oposición y, posteriormente, habrá un plan de gobierno para la provincia de 12 o 15 años”.





PRODUCCIÓN CONTRA

CLIENTELISMO POLÍTICO

Ante la consulta sobre qué otros temas de preocupación surgen en las reuniones, aparte de la inseguridad, señaló que “dependiendo de la región son distintas las problemáticas. Las grandes ciudades, Rafaela, Santa Fe y Rosario tienen situaciones muy marcadas por la inseguridad, con aumentos de los hechos delictivos y el aumento de la violencia de manera considerable. En el interior de la provincia piden que se apueste al desarrollo productivo, al empleo y que junto al sector privado se generen herramientas que se puedan sostener. Nosotros entendemos que de la única manera de que haya una explosión productiva en Santa Fe tiene que ser a partir de esa articulación. Estamos pensando cómo desde el Estado provincial fomentar el desarrollo del sector privado. Pero en esto hay que atender dos cuestiones: lo primero es ir a un modelo político diferente en el orden nacional y para eso hay que derrotar al kirchnerismo de una vez por todas, que es un modelo centralista en la acumulación de recursos financieros, económicos y políticos también. Le sacan recursos al interior productivo para volcarlos en el conurbano bonaerense para generar clientela electoral que sirve para garantizar ese modelo. Desde la provincia vamos a dar pelea para que se termine con ese modelo.





CAMBIO DE CICLO E

IMAGEN EN CAÍDA

Después la charla con el periodismo giró hacia el tiempo electoral que ya empezó a correr y la consulta formulada por La Opinión fue acerca de sus expectativas sobre el Frente de Frentes que la oposición se plantea para desalojar al peronismo de la conducción de la provincia.



“Lo primero que hay que decir es que el año pasado apostamos por Juntos por el Cambio y tuvimos un triunfo electoral muy potente, ganamos la provincia por 150 mil votos y con el Gobernador en la boleta, que es algo raro y encima que pierda de la manera que lo hizo. Entonces, el camino está marcado y vamos a trabajar dentro de JxC tanto a nivel nacional como provincial. En el medio estamos haciendo esto: generar un programa de gobierno para dar garantías hacia dónde queremos ir. Si logramos sintetizar (candidaturas) y tener un plan de gobierno es más fácil poder convocar a los otros partidos políticos. La verdad es que siento que estamos cerca y lo que hacemos ahora es ir fijando el camino con este debate de políticas públicas para poner un programa de gobierno arriba de la mesa, que nos permita darle certeza, primero a la sociedad y, luego, a los partidos políticos”.



Y abonó esa sensación al afirmar: “la oposición va a ganar las elecciones, y si estamos todos juntos lo haremos por más. Pero también porque la imagen del Gobierno provincial cae mes a mes, fundamentalmente por los problemas que hay en las grandes ciudades y por los problemas de gestión que tiene en todas las áreas, pero la oposición tiene que ser seria y no podemos llegar y no tener claro lo que vamos a hacer”.



Y luego disparó: “se nota que viene un cambio de ciclo en el gobierno de la provincia, pero ese cambio tiene que ser acompañado de políticas públicas y abierto a que podamos confluir. Estamos cerca de confluir, tenemos muchas charlas más allá de que cada partido político va a tener su identidad y va a ser preservada, pero estamos cerca. Tal vez alguno no ingrese por diferentes razones, pero lo importante va a ser el programa y la propuesta para la gente”.



Más adelante aseguró que “con Carolina Losada tenemos una muy buena relación, es una persona que le ha aportado mucho a la política santafesina y tiene mucho más para darle”.





¿MAURICIO BASSO EN CARRERA?

La presencia del joven dirigente del PRO al lado de Pullaro confirmó el acercamiento entre ambos políticos y la pregunta obligada fue si su presencia implicaba su lanzamiento a una precandidatura, pero hábilmente eludió el tema con su respuesta.



“Es muy importante el armado de políticas públicas, el primer objetivo es ese y lo segundo es que me siento halagado porque se tiene en cuenta mi experiencia personal en la gestión anterior, en Modernización. Lo mío ahora es colaborar y ponerme a disposición. No niego que tenemos conversaciones y que algo puede surgir en el futuro, pero hoy el foco está puesto en aportar mi grano de arena en las políticas públicas de la Santa Fe que queremos.





CRECE LA INSEGURIDAD

“Si comparamos con el 2019 tenemos un incremento de 70% más de homicidios al día de hoy en la provincia. Y esto esconde otra cifra alarmante que es la de la inseguridad. En las grandes ciudades, hoy existen tres veces más de posibilidades que si te ausentas roben en tu casa y cuatro veces más que te roben el celular en la calle si te ponés a hablar. Son datos estadísticos que hablan a las claras del fracaso de la política de seguridad”, reveló el ex ministro de Seguridad de la gestión Lifschitz.